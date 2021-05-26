GMAC 推出官方 GMAT™ 考試中文微型網站

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美國維珍尼亞州里斯頓, May 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 研究生管理科入學委員會 (GMAC™) 作為領先全球商業院學會及研究生管理科入學考試 (GMAT™) 管理者，今天宣佈推出官方 GMATTM 考試中文網站 GMAT.com.cn 。作為全球 7,000 多個商科研究生課程最廣泛使用的研究生商學院入學考試，在過去的六十年中 GMAT一直是大中華地區龐大人才的領先評估工具。



GMAC 明白對研究生管理教育 (GME) 的興趣日增，因此已為該區的準學生建立了一個微型網站，讓他們使用其母語更輕鬆及舒適地存取有關 GMAT 與 GME 的準確、全面並權威的資訊。透過本地化和針對性內容，GMAT 中文網站及 GMAT 的官方 WeChat 帳戶已於今年年初上線，提供關鍵的數碼平台，以建立和加強講中文的人才與世界領先商學院之間的連繫，並填補市場中的資訊缺口。

GMAC 總裁兼行政總裁 Sangeet Chowfla 說：「多年來，中國已發展成為 GMAT 的第二大地區。隨著疫苗越來越普及和市場對經濟復甦的希望開始生根，我們預期看到更多的流動性，並期待更多的中國學生在本國或國外開始和重返研究生商業教育之旅，並從我們今天所提供的全新中文平台上受益。」

根據 GMAC 的 2021 mba.com 準學生調查報告 ，隨著時間的流逝，對 2019 冠狀病毒影響的關注程度持續在下降。具體來說，報告他們極度或非常關注疫情的中國受訪者比例從 2020 年 7 月的 71% 在去年 11 月下降至 48%。報告還發現，即使疫情蔓延，計劃在國外地區攻讀工商管理碩士的中國受訪者並沒有改變他們原定的計劃，其中 89% 計劃在美國攻讀工商管理碩士學位，而 55% 則在英國，使這兩個國家成為首選考慮之目的地。

中歐國際工商學院 (CEIBS) 副院長兼院長及 GMAC 董事會成員丁遠 (Yuan Ding) 說：「中國商業人才對攻讀研究生管理研究的興趣和渴望並沒有下降，只是被擱置了。GMAT 中文官方網站將協助世界各地的中國商業人才與全球商學院聯繫，而且不遺餘力地發掘任何人才讓其不被遺留。」

去年，超過 700 萬名商科碩士或工商管理碩士申謮者瀏覽 mba.com ― GMAC 的旗艦研究生教育資源和資訊入口網站，以探索商學院的選擇、準備及註冊考試並獲得有關錄取過程的建議 GMAC 致力支持希望以 GMAT 考試做準備及註冊為目標的中國準學生。

關於 GMAC ™

研究生入學管理委員會 (The Graduate Management Admission Council™ - GMAC™) 是全球領先的研究生商學院協會。於 1953 年成立，GMAC 致力為商學院和申請人建立解決方案和經驗，以便更好地發現、評估和相互聯絡。

GMAC™ 為研究生管理教育行業提供世界一流的研究、行業會議、招聘工具和評估，以及有助指導申請人完成高等教育之旅的工具、資源、活動和服務。由 GMAC 擁有和管理的研究生入學管理考試™ (GMAT™) 是備受廣泛使用的畢業生商學院評估準則。GMAC™ 還擁有並管理 NMAT by GMAC™ (NMAT™) 考試和行政人員評估 (EA)。 BusinessBecause 及 The MBA Tour 是 GMAC™ 的子公司，是一家全球性組織，在中國、印度、英國及美國均設有辦事處。

如欲了解更多我們的工作，請瀏覽： www.gmac.com