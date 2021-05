Une administratrice de NioBay nommé présidente du Conseil national de développement économique des Autochtones

English French

MONTRÉAL, 26 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux Niobay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF), une société axée sur les questions d’environnement, de développement durable, de gouvernance et d’inclusion autochtone (« ESGI ») est heureuse de féliciter notre collègue et administratrice, Dawn Madahbee Leach, pour sa nomination à titre de nouvelle présidente du Conseil National de développement économique des Autochtones (CNDEA). Le ministre des Services aux Autochtones du Canada, Marc Miller, a récemment pris cette nomination.



Mme. Madahbee Leach est un membre apprécié du conseil d’administration de NioBay depuis trois ans. Son expérience en affaires, son engagement envers la réconciliation économique et son leadership dans le soutien à l’inclusion des Autochtones dans la mise en valeur des ressources ont contribué à guider la gestion de NioBay.

Dawn Madahbee Leach est membre de la Première nation Aundeck Omni Kaning, dans le nord-est de l’Ontario. Dawn siège également, à titre d’administratrice, au Peace Hills Trust. Elle a été la première femme autochtone au Canada à diriger une institution régionale de prêteuse, en tant que directrice générale de la Waubetek Business Development Corporation depuis 1988.

« Le leadership de Dawn à la table du conseil d’administration nous offre des points de vue et des expériences divers et nous rappelle à tous que nous recherchons de grands avantages économiques locaux dans le secteur minier. J’apprécie sa participation au conseil de NioBay et je la félicite en tant que nouvelle présidente du CNDEA », a déclaré Serge Savard, président du conseil d’administration.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay sera un chef de file en matière d'environnement, de développement durable, de gouvernance et d’inclusion autochtone en soutenant le développement de mines intelligentes à faible consommation de carbone et de pratiques de gestion responsable de l'eau et de la faune. Le consentement et la pleine participation des communautés autochtones dans lesquelles nous exerçons nos activités seront essentiels à notre succès. La Société détient une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec et une participation directe de 48 % dans certains titres miniers situés dans la région de Chibougamau, au Québec, aux termes d’une convention de coentreprise avec SOQUEM.

