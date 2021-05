Les Industries Dorel annonce les résultats de l’assemblée annuelle

English French

MONTRÉAL, 26 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) a le plaisir d’annoncer que tous les candidats aux postes d’administrateurs proposés à l’élection dans sa circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 13 avril 2021 ont été réélus en tant qu’administrateurs lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la Société qui s’est déroulée aujourd’hui à Montréal.



À l’assemblée, un vote au scrutin a été tenu relativement à l’élection des administrateurs. Conformément aux procurations reçues et aux votes déposés, les personnes suivantes ont été élues en tant qu’administrateurs de Dorel. Les résultats du vote sont les suivants :

Nom du candidat ou de

la candidate Votes pour % de votes

pour Abstentions % d’abstentions Martin Schwartz 54 459 179 94,75 3 020 104 5,25 Alan Schwartz 54 275 351 94,43 3 203 932 5,57 Jeffrey Schwartz 53 607 329 93,26 3 871 954 6,74 Jeff Segel 54 286 236 94,44 3 193 047 5,56 Maurice Tousson 54 393 791 94,63 3 085 492 5,37 Dian Cohen 54 381 629 94,61 3 097 654 5,39 Alain Benedetti 54 365 650 94,58 3 113 633 5,42 Norman M. Steinberg 54 278 685 94,43 3 200 598 5,57 Sharon Ranson 54 526 741 94,86 2 952 542 5,14 Brad A. Johnson 54 689 982 95,15 2 789 301 4,85

Les biographies des administrateurs se trouvent à la rubrique « Conseil d’administration » sur le site Web de Dorel à l’adresse www.dorel.com.

À l’assemblée, les actionnaires ont également reconduit le mandat de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, à titre d’auditeurs de Dorel.

Profil

Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans trois secteurs distincts soit les produits de puériculture, les bicyclettes et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Quinny et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme Safety 1st, Bébé Confort, Cosco et Infanti. Les marques de la division Dorel Sports comprennent Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, Caloi et IronHorse. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d’autres importés. Dorel, dont le chiffre d’affaires annuel atteint 2,8 milliards de dollars US, compte environ 8 200 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-cinq pays à travers le monde.

