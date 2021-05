COMPAGNIE LEBON : Assemblée générale mixte du 26 mai 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 26 mai 2021 à 18 heures

Assemblée Générale du 26 mai 2021

Approbation de l’ensemble des résolutions

A p proba t ion des comptes sociaux et consolidés et validation du non versement d ’un dividende compte-tenu des circonstances sanitaires exceptionnelles

Affectation du résultat au compte « Report à nouveau »

Approbation d es résolutions « say on pay » et du nouveau plan d’AGA

Nomination d’une nouvelle administratrice, Sophie Lacoste Dournel

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de la Compagnie Lebon s’est réunie aujourd’hui à huis clos compte-tenu de la situation sanitaire, sous la présidence de M. Pascal Paluel-Marmont et a été retransmise en direct.

La présentation a été assurée par Pascal Paluel-Marmont, accompagné de Philippe Aoun directeur général et Séverine Quoniam directrice juridique.

Après la présentation des résultats financiers 2020 et des priorités pour l’année en cours, les orateurs ont répondu aux questions qui avaient été adressées par un actionnaire à la société par voie écrite.

29 actionnaires ont voté ou ont été représentés, totalisant 794163 actions (soit 69,53% du capital) et 1545238 voix (72,50% % du nombre de voix total).

Les actionnaires ont approuvé l’ensemble des résolutions proposées et en particulier :

Les actionnaires ont approuvé les comptes sociaux et consolidés 2020. Dans le cadre des conséquences de la crise sanitaire en cours, le Conseil d’administration a demandé aux actionnaires de ne pas verser de dividende pour l’exercice 2020, ce qui a été adopté.

Les actionnaires ont adopté l’ensemble des résolutions dites du « say on pay » et ont également approuvé le nouveau plan d’AGA proposé.

Les actionnaires ont renouvelé les mandats arrivés à échéance de France Participations représentée par Mme Constance Benito et de M. Hugo d’Avout d’Auerstaedt.

Les actionnaires ont approuvé la nomination de Mme Sophie Lacoste Dournel en tant qu’administratrice. Sophie Lacoste Dournel est dirigeante et administratrice de Fusalp, marque de vêtements contemporains, et présidente du fonds de dotation philanthropique Porosus.

Prochains rendez-vous de communication financière :

Publication des résultats semestriels du 30 juin 2021 : 22 Septembre 2021 après fermeture de la bourse

Réunion de présentation des résultats semestriels 2021 : 23 septembre 2021

A propos de la Compagnie Lebon :

La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Paris (compartiment B) est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et développe quatre métiers complémentaires. Le secteur financier regroupe le Capital investissement avec Paluel-Marmont Capital et l’Immobilier avec Paluel-Marmont Valorisation. Le secteur d’exploitation comprend quant à lui l’hôtellerie avec les Hôtels Esprit de France, le thermalisme avec les Thermes Spa et hôtels Sources d’Equilibre, ainsi qu’une activité patrimoniale.

www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR0000121295

