HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 27.5.2021 KLO 8.00

Huhtamäki investoi kuitupakkausten tuotantokapasiteetin kasvattamiseen Etelä-Afrikassa

Maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen valmistaja Huhtamäki perustaa uuden tuotantoyksikön KwaZulu-Nataliin Etelä-Afrikkaan. Uuden tuotantoyksikön myötä Huhtamäki pystyy palvelemaan nykyisiä ja uusia munapakkausasiakkaita KwaZulu-Natalin alueella tarjoamalla laajan valikoiman paikallisesti valmistettuja pakkausratkaisuja. Uusi tuotantoyksikkö sijaitsee lähellä yhtä Etelä-Afrikan tärkeimmistä vientisatamista, mikä mahdollistaa kananmunapakkausten viennin kilpailukykyisesti asiakkaille Itä-Afrikkassa.

"KwaZulu-Natalin tuotantoyksikkö on tärkeä lisä kuitupakkausten tuotantoverkostoomme Etelä-Afrikassa. Uuden tuotantoyksikön myötä pystymme palvelemaan paremmin asiakkaitamme Etelä-Afrikassa, ja sen sijainti sataman läheisyydessä mahdollistaa pääsyn koko Itä-Afrikan markkinalle. Lisäkapasiteetin ansiosta pystymme vastaamaan kuitupakkaustuotteiden kasvuun sekä vastuullisten pakkausratkaisujen kasvavaan kysyntään. Se myös vahvistaa asemaamme alueella merkittävästi”, sanoo Eric Le Lay, Fiber Foodservice Europe-Asia-Ocenia -liiketoimintasegmentin johtaja.

Investointi korostaa Huhtamäen sitoutumista kasvavaan asiakaskuntaan Etelä- ja Itä-Afrikassa, ja uusien tuotantolinjojen lisääminen mahdollistaa tuotantokapasiteetin merkittävän kasvattamisen. Tuotannon odotetaan alkavan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä, ja laitoksen odotetaan työllistävän noin 30 työntekijää, kun se on täysin toiminnassa.

Huhtamäki on toiminut Etelä-Afrikassa vuodesta 2000 lähtien. Huhtamäen Etelä-Afrikan neljä tuotantolaitosta työllistävät tällä hetkellä noin 530 henkilöä valmistaen tarjoilu- ja joustopakkauksia sekä kuitupakkauksia kananmunille ja hedelmille. Huhtamäen luokitus Etelä-Afrikan Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE) -ohjelmassa on neljä (4).

