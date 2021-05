Lexibook et Warner Bros. Consumer Products annoncent un accord majeur de licence international et pluriannuel

Les Ulis, 27 mai 2021 - Warner Bros Consumer Products et Lexibook ont ​​signé un accord de licence stratégique pluriannuel international couvrant les segments de l'électronique grand public, le luminaire, les appareils de communication, les jeux électroniques, les jouets de dessin et d'apprentissage et les instruments de musique.

Lexibook, une société mondiale de divertissement de premier plan, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de licence européen avec Warner Bros. Consumer Products («WBCP») en tant que nouveau titulaire de licences pour des franchises telles que Harry Potter, Tom & Jerry, Scooby-Doo, Looney Tunes, Batman, Justice League et autres. Lexibook développera des produits basés sur ces franchises emblématiques sur différentes catégories qui devraient être lancées dans le commerce à l'automne 2021, à commencer par Harry Potter.





«La mission de Lexibook consiste à créer des expériences magiques pour les fans grâce à des jeux innovants, des divertissements et des plates-formes éducatives», a déclaré Aymeric Le Cottier, C.E.O de Lexibook. «Nous sommes ravis de commencer une relation à long terme avec Warner Bros. Consumer Products et avons hâte de dévoiler nos jouets et produits de consommation intelligents, inspirés de la série de films Harry Potter et d'autres franchises Warner pour les enfants et les fans de tous âges. le monde. Lexibook continue de constituer un portefeuille solide et diversifié de marques et de licences iconiques, et les franchises Warner Bros. sont parfaitement adaptées pour compléter le portefeuille de licences du Groupe et générer de nouvelles opportunités commerciales. »

À propos de Lexibook

Lexibook® Propriétaire de plus de 40 marques enregistrées telles que Powerman®, Decotech®, Karaoke Micro Star®, Chessman®, Cyber ​​Arcade®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants. Ce succès est fondé sur une stratégie éprouvée consistant à marier des licences internationales fortes à des produits électroniques grand public à haute valeur ajoutée. Cette stratégie, complétée par une politique d'innovation constante, permet au groupe de s'épanouir à l'international et de développer en permanence de nouvelles gammes de produits sous les marques du Groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 35 millions de produits sur le marché, l'entreprise vend désormais un produit toutes les 10 secondes dans le monde entier! Pour en savoir plus: www.lexibook.com et www.decotech-lights.com.

À propos des produits de consommation Warner Bros.

Warner Bros. Consumer Products (WBCP), une société Warner Media, transpose le puissant portefeuille de marques et de franchises de divertissement du Studio dans la vie des fans du monde entier. WBCP s'associe avec les meilleurs détenteurs de licence à l'échelle mondiale sur une gamme primée de jouets, de mode, de décoration intérieure et d'édition inspirée par des franchises et des propriétés telles que DC, Wizarding World, Looney Tunes, Hanna-Barbera, HBO, Cartoon Network et Natation adulte. Le succès de l’activité mondiale de divertissement à thème de la division comprend des expériences révolutionnaires telles que The Wizarding World of Harry Potter et Warner Bros. World Abu Dhabi. Avec des programmes de licences et de marchandisage mondiaux innovants, des initiatives de vente au détail, des partenariats promotionnels et des expériences thématiques, WBCP est l'une des principales organisations de commercialisation de licences et de ventes au détail au monde.

All DC characters and elements © & ™ DC Comics. (s21)

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s21)

SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s21)

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co. (s21)

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s21)

LEXIBOOK Contact – Delphine LE LAN – rpfr@lexibook.com – www.lexibook.com

