Bavarian Nordic offentliggør delårsregnskab for første kvartal 2021

English Danish

KØBENHAVN, Danmark, 27. maj 2021– Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag regnskab samt rapporterede på begivenheder for første kvartal 2021.

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin udtaler: “Det har været et begivenhedsrigt kvartal for Bavarian Nordic, hvor vi har gjort fortsat fremskridt i den kommercielle transformation af selskabet. Dette er drevet af både den tilkøbte produktportefølje fra GSK, vores koppevaccineforretning og flere nye leveringskontrakter. Men vi har også gjort væsentlige fremskridt i vores udviklingspipeline, blandt andet med den planmæssige påbegyndelse af et human challenge-forsøg med RSV-vaccinen, hvor vi ser frem til resultaterne senere på året. Efter offentliggørelsen af de lovende prækliniske resultater for COVID-19-vaccinen, der viste et potentiale for bred beskyttelse mod nyopståede varianter af SARS-CoV2, forventer vi inden længe at videreføre udviklingen af programmet med opstarten af et større fase 2-forsøg, og vi arbejder sideløbende for at sikre finansiering til fase 3-udviklingen frem mod godkendelse af vaccinen. Vi er optimistiske omkring den gradvise genåbning af samfundet og fastholder vores forventninger til årets omsætning og resultat, selv om der fortsat hersker usikkerheder i markedet som følge af COVID-19.”

Finansielle hovedpunkter fra første kvartal

Omsætningen udgjorde DKK 535 mio. bestående af DKK 515 mio. fra det kombinerede salg af produkter og DKK 20 mio. fra kontraktarbejde.

Resultat af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var DKK 1 mio.

Stærk finansiel position på DKK 2.589 mio. ved udgangen af første kvartal, eksklusive uudnyttede kreditfaciliteter på DKK 244 mio.

De finansielle forventninger til helåret fastholdes med en omsætning i intervallet DKK 1.900 – 2.200 mio., et driftsresultat før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) i intervallet DKK 100 – 250 mio. og likvider ved årets udgang i intervallet DKK 1.400-1.600 mio. Intervallerne afspejler usikkerheden forårsaget af COVID-19 på markederne for rabies og flåtbåren hjernebetændelse.

DKK mio. Q1 2021 Q1 2020 2021 forventet Omsætning 535 365 1.900 – 2.200 Resultat af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) 1 641* 100 – 250 Likvider 2.589 2.205 1.400 – 1.600

* EBITDA var i Q1 2020 positivt påvirket af salget af Priority Review Voucher.

Øvrige begivenheder

I januar offentliggjorde Bavarian Nordic kontrakter med tre europæiske lande omkring levering af koppevacciner. Vaccinerne blev leveret i første kvartal 2021.

I marts modtog Bavarian Nordic en ny koppevaccineordre fra den canadiske regering til en værdi af USD 31 mio. Levering vil finde sted i 2022 og 2023. Ordren blev tildelt under en eksisterende kontrakt med Public Health Agency of Canada.

I marts rapporterede Bavarian Nordic lovende prækliniske resultater for COVID-19 vaccinekandidaten ABNCoV2, og efterfølgende rejste selskabet DKK 1,1 mia. via en rettet emission for blandt andet at kunne fremskynde den kliniske udvikling af vaccinen frem mod godkendelse.

Begivenheder efter rapporteringsperioden

I april offentliggjorde selskabet nye prækliniske resultater for ABNCoV2, der bekræftede vaccinens potentiale til at yde bred beskyttelse mod SARS-CoV2 virusvarianter.

I april modtog Bavarian Nordic ny ordre fra Janssen på produktion af yderligere ebolavacciner. Ordren har en værdi på ca. USD 28 mio. og vil blive produceret og leveret i løbet af 2021. Johnson & Johnson-vaccinen, der dels består af Mvabea ® fra Bavarian Nordic, blev desuden prækvalificeret af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), hvilket i kombination med EU-godkendelsen i 2020 vil hjælpe med at fremskynde godkendelse i lande, hvor ebola er en vedvarende trussel mod folkesundheden.

fra Bavarian Nordic, blev desuden prækvalificeret af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), hvilket i kombination med EU-godkendelsen i 2020 vil hjælpe med at fremskynde godkendelse i lande, hvor ebola er en vedvarende trussel mod folkesundheden. I maj udnyttede den amerikanske regering den sidste option på USD 12 mio. under den samlede kontrakt på USD 202 mio. på JYNNEOS ® , som blev tildelt i april 2020.

, som blev tildelt i april 2020. I maj indgik Bavarian Nordic en aftale med Dynavax om markedsføring og distribution af deres HEPLISAV B® hepatitis B vaccine i Tyskland

Webcast og telefonkonference

Selskabets ledelse afholder en telefonkonference i dag kl. 13.00 dansk tid for at præsentere delårsregnskabet og besvare eventuelle spørgsmål. Det er muligt at høre en live eller arkiveret webcast af telefonkonferencen på https://www.bavarian-nordic.com/investor/events.aspx?event=6095 . For at stille spørgsmål, benyt venligst et af følgende telefonnumre og oplys deltagerkoden: 3319667. Danmark: +45 32 72 80 42, UK: +44 (0) 844 571 8892, USA: +1 631-510-7495.

Kontakt

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 20 / 2021

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til den amerikanske regering af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder under navnet JYNNEOS®, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som koppevaccine i Europa under navnet IMVANEX® og i Canada under navnet IMVAMUNE®. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af to markedsledende vacciner: Rabipur®/RabAvert® mod rabies og Encepur® mod flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet ebolavaccinen MVABEA®, der er licenseret til Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Vi er desuden engageret i udviklingen af en næstegenerations COVID-19 vaccine baseret på en indlicenseret, kunstig viruslignende partikelteknologi. Vaccinekandidaten, ABNCoV2, undersøges for øjeblikket i kliniske forsøg. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Vedhæftet fil