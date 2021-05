Vincit Oyj

Yhtiötiedote 27.5.2021 kello 8:58

Sisäpiiritieto

Julius Manni nimitetty Vincit Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi, Mikko Kuitunen ehdolla Vincitin hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi

Vincitin hallitus on nimittänyt KTM Julius Mannin (42) Vincitin toimitusjohtajaksi. Manni aloittaa uudessa tehtävässään 1.8.2021.

Manni toimii tällä hetkellä yrittäjänä ja liikkeenjohdon neuvonantajana useissa eri kasvuyrityksissä. Aiemmin urallaan hän on työskennellyt Tieto-konsernin johtoryhmässä asiakaskokemuksesta ja yritysidentiteetistä vastaavana johtajana, Affecton Suomen maajohtajana, sekä strategiakonsulttina Accenturella. Lisäksi Mannilla on usean vuoden kokemus pohjoismaisista johtotehtävistä myynnin, markkinoinnin ja digitaalisen palvelukehityksen saralla If vahinkovakuutuksessa.

Hallituksen puheenjohtaja Artti Aurasmaa: “Vincit on tänään vahvempi kuin koskaan aikaisemmin , joten ajankohta uuden toimitusjohtajan nimittämiselle on erityisen otollinen. Juliuksen asenne ja ihmislähtöinen johtamistapa istuvat erinomaisesti Vincitin kulttuuriin ja hän vahvistaa kokemuksellaan Vincitin kykyä kasvaa sekä kehittyä kannattavasti entistä merkittävämmäksi toimijaksi niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Kokonaisuuden kruunaa Mikon valmius vahvistaa Vincitin hallitusta entisestään.”

Mikko Kuitunen on aikaisemmin kertonut Vincitin hallitukselle harkitsevansa toimitusjohtajan tehtävän jättämisestä, jos sopiva jatkaja tehtävälle löytyy. Vincitin hallitus toteutti Mikko Kuitusen kanssa systemaattisen seuraajahaun sopivan ehdokkaan löytymiseksi. Prosessi tuli valmiiksi tänään 27.5, kun Vincitin hallitus päätti Julius Mannin nimityksestä.

Vincitin hallitus tulee kutsumaan erillisellä kutsulla koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Hallitus esittää 17.6.2021 kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan nykyisten jäsenten lisäksi Mikko Kuitunen. Nykyiset hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli Kuitunen tulee valituksi, tullaan hänet valitsemaan hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi ja hallituksen nykyinen puheenjohtaja Artti Aurasmaa tullaan valitsemaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Olen toiminut Vincitin toimitusjohtajana yhteensä yli 11 vuotta, joiden aikana yhtiö on kasvanut nollasta lähes 600 huippuasiantuntijan organisaatioksi. Tunnen suurta ylpeyttä Vincitistä ja olen enemmän kuin innoissani voidessani keskittyä jatkossa yhtiön strategiseen kehittämiseen hallituksen puheenjohtajan roolissa, missä tulen vaalimaan Vincitin omistajastrategiaa, perimää ja ihmislähtöistä paremman huomisen mahdollistamista. Lisäksi vastuulleni jää tuotetytäryhtiöt (VincitEAM ja Vincit LaaS -tuotteet), jolloin uusi toimitusjohtaja pystyy keskittymään täysin palveluliiketoimintaan. Julius tulee vastaamaan organisaation ja liiketoiminnan kehittämisestä sekä viemisestä kohti tavoitteitamme.

En epäröi antaa Vincitin peräsintä Juliuksen osaaviin käsiin, sillä hänen arvomaailmansa istuu mainiosti Vincitin ihmislähtöiseen ja korkean ammattiylpeyden sekä aikaansaamisen kulttuuriin. Ja kaiken lisäksi hän on uskomattoman mukava tyyppi, jolla on kokemusta kansainvälisesti skaalautuvassa kasvussa. Siksi olen luottavainen näiden muutosten nostavan tuulta Vincitin purjeisiin ennennäkemättömällä tavalla.”

Tuleva toimitusjohtaja Julius Manni: “Olen ilolla seurannut Vincitin kasvumatkaa sekä positiivisesti rajoja rikkovan yrityskulttuurin ja asiakaslupauksen kehittymistä. Vincit on Mikon luotsaamana saavuttanut aseman edelläkävijäyrityksenä Suomessa ja yhtiön toiminta on sekä terveellä että kannattavalla pohjalla. On hienoa päästä rakentamaan kasvutarinan seuraavaa vaihetta yhdessä kaikkien vincitläisten kanssa, ja viedä Vincitin vahvaa brändiä myös laajempaan kansainväliseen tietoisuuteen.”



