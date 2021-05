Communiqué - Succès de la cession de 5,9% du capital de Puma par Kering

English French





COMMUNIQUÉ DE PRESSE 27.05.2021

SUCCÈS DE LA CESSION DE 5,9% DU CAPITAL DE PUMA PAR KERING

Kering annonce la cession, par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres auprès d’investisseurs qualifiés uniquement, tels que définis à l’article 2(e) du Règlement (UE) 2017/1129 (le « Placement »), d’environ 5,9% du capital de Puma SE (« Puma ») pour un montant total d’environ 805 millions d’euros, correspondant à un prix de cession de 90,3 euros par action Puma (les « Actions »).

A la suite de cette transaction, Kering détiendra une participation de 4,0 % environ au capital de Puma.

Kering et Artémis seront soumis à un engagement de conservation portant sur les actions Puma, devant prendre fin à l’issue d’une période de 90 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison des Actions, sous réserve de certaines exceptions ou de la renonciation au bénéfice de cet engagement par les coordinateurs globaux.

Le produit net de la transaction sera affecté aux besoins généraux de Kering et renforcera encore davantage sa structure financière.

Le règlement-livraison du Placement est prévu le 1er juin 2021.

Goldman Sachs et BNP Paribas sont intervenus en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre sur le Placement, pour le compte de Kering.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans le présent communiqué de presse, y compris, sans limitation, celles concernant la situation financière de Kering, sa stratégie commerciale, ses projets et objectifs de gestion pour les opérations futures, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prévisionnelles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent conduire à ce que les résultats, les performances ou les réalisations réels de Kering, ou les résultats du secteur, soient matériellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou impliqués par ces déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures de Kering et l'environnement dans lequel Kering opérera à l'avenir. D'autres facteurs pourraient entraîner des différences importantes dans les résultats, les performances ou les réalisations réels.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l’Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2020, Kering comptait plus de 38 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 13,1 milliards d’euros.

