Vincit Oyj

Yhtiötiedote 27.5.2021 kello 8:59

Muutoksia Vincit Oyj:n johtoryhmässä

Vincit Oyj:n operatiivinen johtaja ja johtoryhmän jäsen Marko Tarkiainen on irtisanoutunut tehtävästään ja siirtyy toisen yhtiön palvelukseen 1.8.2021 alkaen. Tarkiainen jatkaa operatiivisen johtajan tehtävässä ja johtoryhmän jäsenenä 31.7.2021 saakka. Hänen tilalle ei toistaiseksi palkata uutta operatiivista johtajaa vaan johtoryhmän kokoonpanoa tarkastellaan syksyn mittaan uuden toimitusjohtaja Julius Mannin johdolla.

Myös Vincit Oyj:n Chief People & Success Officer ja johtoryhmän jäsen Saana Rossi on irtisanoutunut tehtävästään ja jättää yhtiön syksyn 2021 aikana. Rossi jatkaa Chief People & Success Officerin tehtävässä ja johtoryhmän jäsenenä työsuhteen päättymiseen saakka sekä osallistuu uuden henkilöstöjohtajan hakuun, joka käynnistyy heti.

Väistyvä operatiivinen johtaja Marko Tarkiainen: “Pitkän harkinnan jälkeen olen päättänyt tarttua urallani seuraavaan haasteeseen, joka on Vincitin ulkopuolella. On ollut hienoa olla mukana rakentamassa vieläkin vahvempaa yhtiötä sekä samalla itse oppia lisää modernista johtajuudesta sekä tiimien itseohjautuvuudesta. Jätän yhtiön erittäin luottavaisin mielin, koska luomamme toimintamalli antaa loistavat edellytykset viedä Vincit seuraavalle tasolle kohti parempaa huomista.”

Väistyvä Chief People & Success Officer Saana Rossi: “Viisi vuotta Vincitillä ovat olleet unohtumattomia. Vincitistä ja sen ihmisistä on tullut minulle erityisen tärkeitä ja rakkaita: tunneside firmaan on voimakas ja lähtöpäätös kesti pitkään ja oli kaikkea muuta kuin helppo. On ollut hienoa olla mukana Vincitin vauhdikkaassa kasvumatkassa rakentamassa organisaatiota, jossa ihmiset ja kulttuuri ovat aidosti toiminnan ytimessä, jossa arvopuhe on kaukana jargonista ja joka on omalla toiminnallaan ja menestyksellään osoittanut, että ihmisiin panostaminen myös näkyy yrityksen onnistumisessa. Nyt on kuitenkin tullut aika seurata omaa sydäntä, lähteä tavoittelemaan henkilökohtaisia unelmia kirjoittamisen parissa ja antaa seuraavalle kirjalle sen tarvitsema aika ja tila. Työni Vincitillä jatkuu vielä syksyyn ja olen innolla mukana seuraajani rekrytoinnissa ja perehdyttämisessä, jonka jälkeen siirryn tauolle päivätyöstä.”

Toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Marko hyppäsi Vincitin kelkkaan tiukassa tilanteessa ja sai laittaa kädet syvälle saveen heti alkumetreillä. Hänen mukanaan tuomasta kokemuksesta oli korvaamatonta hyötyä Vincitin rakenteellisessa muutoksessa, joka johti meidät kannattavan kasvun tielle. Marko ansaitsee isot kiitokset kaikesta siitä, mitä hän on Vincitille tuonut, ja toivotan hänelle onnea ja menestystä uusiin tehtäviin.

Saanalla on ollut merkittävä rooli siinä, että Vincitin mahtava kulttuuri on säilynyt ja samalla kehittynyt uusien mahtavien rekryjen myötä. Olen oppinut Saanalta paljon kulttuurin ja ihmisten johtamisesta samalla, kun olemme rakentaneet alati kasvavaa organisaatiotamme yhdessä. Kiitän Saanaa lämpimästi mahtavan kulttuurimme mahdollistamisesta sekä sen johtamisesta, ja jään innolla odottamaan hänen seuraavan kirjansa julkaisua!”

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Vincit Oyj, operatiivinen johtaja Marko Tarkiainen, puhelin: 045 892 6901

Vincit Oyj, Chief People & Success Officer Saana Rossi, puhelin: 050 384 6756

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi