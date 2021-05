Just Eat Takeaway.com et Sodexo signent un accord de partenariat mondial, lancé aujourd’hui en Belgique

English French

Amsterdam, Paris - 27 mai 2021

Just Eat Takeaway.com, l’un des leaders mondiaux de la livraison de repas à domicile, et Sodexo, leader mondial des services de Qualité de Vie, ont signé un accord de partenariat mondial qui démarre cette semaine en Belgique et s'étendra à d'autres pays européens dans les mois à venir.

Les consommateurs belges peuvent désormais utiliser leur carte repas Sodexo comme moyen de paiement pour commander leurs repas dans une grande variété de restaurants belges dans tout le pays, sept jours sur sept, via le site Internet et l'application mobile Takeaway.com . D'autres pays, dont la France, suivront dans le courant de l'année.



Ce partenariat entre Sodexo et Just Eat Takeaway.com va faciliter le quotidien des consommateurs et leur offrir une expérience de paiement simple, rapide et sécurisée. Il combine le meilleur de l'expertise de transactions digitales de Sodexo tout en offrant aux clients de Just Eat Takeaway.com des options de repas plus variées et plus souples. En Belgique, ce nouveau service représente une opportunité commerciale majeure pour les plus de 1300 restaurants disponibles dès le lancement du partenariat, et bien d'autres qui viendront étoffer la liste au fil du temps.

Pour Aurélien Sonet, Directeur Général Monde Sodexo Avantages et Récompenses :

« Ce partenariat est une nouvelle illustration de l'accélération de la digitalisation de Sodexo. Le télétravail a eu un impact considérable sur les habitudes alimentaires et a transformé notre façon de déjeuner. Grâce à cette évolution, nous voulons offrir à nos consommateurs des options simples et flexibles pour leurs repas, tout en soutenant les restaurants locaux. C’est un grand pas en avant pour répondre aux défis liés aux évolutions du monde du travail et de l'expérience des employés, au travail et au-delà. »

« Nous développons constamment de nouvelles fonctionnalités et innovations produits qui ont pour but d'améliorer chaque repas de la journée, y compris le déjeuner. La collaboration avec Sodexo permet de connecter davantage de consommateurs dans le monde entier avec le large choix d'offres sur nos plateformes. Que vous travailliez au bureau, à la maison ou à distance, il y a toujours un restaurant pour vous à proximité », explique Imad Qutob, Directeur Senior Corporate Solutions chez Just Eat Takeaway.com.

À propos deTakeaway.com / Just Eat Takeaway.com N.V.

Just Eat Takeaway.com (LSE: JET, AMS: TKWY) est l'un des leaders mondiaux de la livraison de repas à domicile.

L'entreprise établie à Amsterdam met en relation les consommateurs et les restaurateurs. Avec plus de 240.000 restaurants connectés sur sa plate-forme, Just Eat Takeaway.com offre un large choix gourmand aux consommateurs. Just Eat Takeaway.com collabore principalement avec des restaurants proposant un service de livraison. Elle propose également ses services de livraison aux restaurants qui n'en disposent pas.

Grâce à la fusion entre Just Eat et Takeaway.com, la plate-forme est vite devenue l'un des plus grands sites de restauration en ligne au monde. Elle est active au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Canada, en Australie, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, au Danemark, en France, en Irlande, en Israël, en Italie, au Luxembourg, en Nouvelle-Zélande, en Norvège en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Espagne et en Suisse, et via divers partenariats en Colombie et au Brésil.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web https://justeattakeaway.com

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 64 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages & Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d’expérience : de la restauration à l’accueil, la propreté, l’entretien et la maintenance technique des matériels et des installations, des services et des programmes stimulant l’engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels, jusqu’aux services d’aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sur sa capacité à assurer le développement et l’engagement de ses 420 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

19,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2019-2020

420 000 employés au 31 août 2020

Premier employeur privé basé en France dans le monde entier

64 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

12,1 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 31 Mars 2021)





Contacts

Média Sodexo

Mathieu Scaravetti

mathieu.scaravetti@sodexo.com







Just Eat Takeaway

Linda van Aalten



press@justeattakeaway.com





