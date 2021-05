Quadient reconnue Leader global dans l’Aspire Leaderboard pour la gestion des communications client

English French

Paris, le 27 mai 2021



Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui avoir été nommé Leader Global dans l’Aspire Leaderboard 2021 pour la gestion des communications client (CCM), et ce pour la quatrième année consécutive. Aspire reconnaît également la suite Quadient Inspire comme leader dans les sous-catégories Orchestration omnicanale, Composition de la communication et Automatisation métier.

L’Aspire Leaderboard est une grille de positionnement de différents fournisseurs de solutions CCM publiée par Aspire Communications Services, un cabinet de conseil spécialisé dans le CCM et l’expérience client digitale.

« La modernisation de la plateforme de Quadient, rebaptisée Inspire Flex, et le lancement de son offre CCM en mode SaaS, Inspire Evolve, sont aussi significatifs pour ses clients que pour ses partenaires dans ce qu’ils reflètent le changement d’orientation de Quadient vers de plus en plus d’autogestion, de rapidité de déploiement et de choix d’installation » a déclaré Kaspar Roos, le fondateur et PDG d’Aspire. « Dotés du meilleur Net Promoter Score1 de l’Aspire Leaderboard pour la troisième année consécutive, et avec un accent fort mis sur l’orchestration omnicanale et les communications digitales, nous voyons Quadient en bonne voie vers la réussite tandis qu’ils continuent de développer leur plateforme SaaS ».

La suite Quadient Inspire, composée d’Inspire Flex, Inspire Evolve et Inspire Journey, est la seule plateforme du marché à proposer des solutions CCM et de gestion de l’expérience client any-prem, à savoir à la fois sur site, en mode SaaS (logiciel en tant que service) et hybride. Quadient Inspire permet aux organisations de créer et diffuser des communications client personnalisées et conformes via des canaux digitaux et traditionnels, à partir d’un hub central, tout en reliant ces communications à des cartographies globales du parcours client.

« Avec les dernières améliorations de ses solutions Customer Journey Mapping/Exploring, Omnichannel Coordination et Scaler, combinées à l’intégration avec des entreprises telles que Kitewheel, Quadient a fait passer l’orchestration du parcours client à niveau supérieur », a conclu Aspire dans le rapport qui accompagne le Leaderboard.

« Nous sommes fiers d'être cette année encore reconnus par l’Aspire Leaderboard en tant que leader » a déclaré Chris Hartigan, Directeur Solutions d'Automatisation Intelligente des Communications de Quadient. « La création, la dématérialisation et la distribution à grande échelle des communications client, telles que les polices, les relevés et les factures, entre autres, sont les fondements de l’engagement client. Inspire et les autres solutions d’automatisation intelligente des communications de Quadient aident les entreprises à gérer et à automatiser ces différentes communications qui sont au cœur même de leurs activités ».

L’Aspire Leaderboard est disponible sur ce lien (en anglais) : www.quadient.com/resources/2021-aspire-leaderboard.

