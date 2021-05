Valoe Oyj allekirjoitti noin 0,5 miljoonan euron kennotoimitussopimuksen

English Finnish

Valoe Oyj Sisäpiiritieto 27.5.2021 klo 09.00

Valoe Oyj on allekirjoittanut noin 0,5 miljoonan euron arvoisen toimitussopimuksen IBC-aurinkokennojen toimittamisesta tsekkiläiselle Fill Factory s.r.o:lle. Valoen aurinkokennot valmistetaan yhtiön Liettuan tehtaalla, josta toimitukset asiakkaalle alkavat heti. Sopimuskausi on aluksi yhden vuoden mittainen.

”Olemme testanneet Valoen IBC-kennoja alkuvuoden 2021 aikana ja todenneet, että Valoen IBC-kennot soveltuvat erinomaisesti meidän aurinkopaneelisovelluksiimme. Erityisen iloisia olemme siitä, että saamme viimeisintä teknologiaa olevia komponentteja eurooppalaiselta toimittajalta”, toteaa Jiri Hladik, Fill Factoryn omistaja ja toimitusjohtaja.

”Fill Factory valmistaa juuri sellaisia erikoistuotteita, joissa IBC-kennon ominaisuudet lisäävät tuotteen arvoa eniten. Olemme tyytyväisiä siitä, että Fill Factory testivaiheen jälkeen valitsi Valoen kennot ja avasi kennotoimituksemme Eurooppaan,” sanoo Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalo.

Fill Factory s.r.o. on tsekkiläinen aurinkopaneelivalmistaja, joka toimittaa asiakkailleen räätälöityjä aurinkopaneeleita mm. integroitavaksi rakennuksiin sekä urbaanin ympäristön sovelluksiin, katulamppuihin ja teollisiin käyttökohteisiin.

Valoe on suomalainen, innovatiivinen aurinkosähkösovellutuksiin keskittyvä teknologiayhtiö, jonka tavoitteena on maailma, missä puhdasta aurinkosähköä on tarjolla kaikille, kaikkialla. Yhtiön paneelitehdas sijaitsee Mikkelissä ja IBC-kennotehdas Vilnassa, Liettuassa.



Mikkelissä 27. päivänä toukokuuta 2021

Valoe Oyj

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj

p. 0405216082

email: iikka.savisalo@valoe.com

