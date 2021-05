Ørsted indgår elkøbsaftale med el-leverandør i Iowa

English Danish

’North Iowa Municipal Electric Cooperative Association’ (NIMECA) indgår langsigtet aftale med Ørsted om at købe energi fra Ørsteds landvindmøllepark Willow Creek Wind, der ligger i Butte County, South Dakota, USA.



NIMECA, der leverer el til 13 lokale forsyningsselskaber i det nordlige Iowa, kommer til at aftage strøm fra Ørsteds landvindmøllepark Willow Creek Wind, der ligger i Butte County i USA, og som har været i drift siden september 2020.

”Vi ser frem til at skulle samarbejde med NIMECA og hjælpe dem med at levere grøn energi til boliger, virksomheder, fabrikker og gårde i deres lokalsamfund,” siger Vishal Kapadia, Senior Vice President og kommerciel direktør for Onshore i Ørsted. Han fortsætter: ”Elaftalen med NIMECA gør, at adskillige lokalområder får adgang til grøn energi, hvilket øger mangfoldigheden i vores portefølje og udvider vores kundesegment til en vigtig del af markedet.”

"Tilføjelsen af Willow Creek Wind til vores produktionsportefølje er med til at diversificere vores energiforsyning," siger Greg Fritz, administrerende direktør for NIMECA, og han fortsætter: "Vi er glade for at samarbejde med Ørsted om at forsyne medlemmerne i vores lokalområde med billig, grøn energi."

Elkøbsaftalen med NIMECA er den syvende Ørsted Onshore har indgået i år.

