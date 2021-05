Workday door Gartner benoemd tot Leader in 2021 Gartner Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large, and Global Enterprise

AMSTERDAM, May 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday (NASDAQ:WDAY), toonaangevend leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources , is door Gartner, Inc. voor het vijfde jaar op rij gepositioneerd in het Leader-kwadrant van 2021 Gartner Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large, and Global Enterprises *. Deze positie heeft Workday te danken aan de volledigheid van zijn visie en zijn uitvoerend vermogen.



Door de coronapandemie zijn veel organisaties in 2020 gedwongen hun digitale transformatie in finance versneld door te voeren. Hierdoor wenden veel besluitvormers in finance zich tot Workday om hen te helpen in één systeem te plannen, werk te verrichten en te analyseren.

Workday's uitgebreide portfolio van cloud finance-oplossingen biedt verbeterde inzichten en controle, die verder gaan dan de grenzen van traditionele ERP-systemen. Workday Financial Management , Workday Adaptive Planning , Workday Accounting Center , Workday Prism Analytics en Workday Spend Management bieden stuk voor stuk een uitgebreide oplossing voor enterprise planning en analyse van alle financiële processen, waaronder record to report, report to forecast, contract to cash, en source to pay.

Niet-aflatende focus op klantsucces en innovatie om de rol van CFO naar een hoger niveau te tillen

Workday blijft zijn visie op de rol van de CFO waarmaken, die in het teken staat van het optimaliseren van organisatorische wendbaarheid en het leveren van betrouwbare inzichten die de meest effectieve bedrijfsprocessen aandrijven. Het streven naar toegevoegde waarde voor klanten en doorlopende innovatie ondersteunt organisaties in uiteenlopende sectoren en branches. Workday blijft wereldwijd innoveren door de inzet van machine learning (ML) en geavanceerde analytics, wat zijn ruim 1.000 Workday Financial Management-klanten en 5.500 Workday Adaptive-klanten in staat stelt om:

De juiste beslissingen te maken op basis van intelligente data.

Workday biedt een unieke architectuur die financiële teams helpt de kracht van data te benutten door operationele en transactionele data te combineren in één enkele databron. Workday Accounting Center is gebouwd op dit intelligente datafundament en vertegenwoordigt een fundamentele verandering in de manier waarop financiële teams operationele data beheren, door de transformatie van grote hoeveelheden operationele data naar boekhoudkundige data drastisch te versimpelen. ML is ook ingebouwd in de centrale data-architectuur om financiële processen die worden aangestuurd door Workday Financial Management , Workday Adaptive Planning en Workday Spend Management intelligenter te maken. Met deze ML-applicaties kunnen klanten doorlopend onregelmatigheden in journaalposten en planningen detecteren, klantbetalingen op intelligente wijze matchen met facturen, uitgavenaanbevelingen doen en leverancierfacturen en onkostennota’s scannen met optische tekenherkenning om de verwerking te automatiseren.

Boekhouding en financiële planning en analyse (FP&A) samen te voegen voor grotere wendbaarheid.

Het wordt steeds belangrijker om financiële activiteiten te beheren vanuit het oogpunt van FP&A, met name door onvoorspelbaarheid die in de afgelopen 18 maanden dankzij de coronapandemie is ontstaan. In het rapport stelt Gartner: "Dit jaar hebben we FP&A-mogelijkheden opgenomen in de evaluatie waar Cloud Core Financial Management-leveranciers ze op de markt hebben gebracht. FP&A wordt voor veel leveranciers in het onderzoek vaker een punt van onderscheidend vermogen en zal klantwerving blijven stimuleren."*



Workday, door Gartner benoemd tot leader in het 2020 Gartner Magic Quadrant for Cloud Financial Planning & Analysis **, biedt diepgaande integratie vanuit het oogpunt van zowel data als de gebruikerservaring (UX) met Workday Financial Management en Workday Human Capital Management (HCM). Workday Adaptive Planning wordt aangeboden als standalone oplossing of in combinatie met andere Workday-oplossingen en stelt FP&A in staat om nauwkeuriger en met meer vertrouwen te plannen op basis van ML en voorspellende analyses.

Digitale versnelling te starten binnen finance.

Voor veel organisaties, met name in productgebaseerde branches, is het vaak de beste optie om legacy-systemen na verloop van tijd te vervangen. De Workday Enterprise Finance -oplossing biedt klanten de flexibiliteit om individuele Workday-oplossingen in te zetten die naast de huidige ERP-systemen functioneren, of om hun volledige financiële softwaresuite te vervangen en zo hun digitale transformatie te versnellen. Hierdoor kunnen klanten tijdens hun transitie in hun eigen tempo de voordelen van cloudtechnologie benutten.

Consistente Klanttevredenheid

Workday streeft voortdurend naar een klanttevredenheid van meer dan 95% en behaalde een toonaangevende score van 97% in zijn meest recente klanttevredenheidsonderzoek. Belangrijke factoren in deze consistent hoge klanttevredenheid zijn het vermogen om klantbehoeften te begrijpen, de kwaliteit van de technische ondersteuning, en de snelheid waarmee de Workday customer experience-organisatie reageert. Daarnaast legt Gartner Peer Insights de klantervaring vast door middel van geverifieerde beoordelingen en peer reviews. Per 12 mei 2021 bevatten de beoordelingen van Workday-klanten onder meer het volgende:

"Het is een geweldige financiële management- en accountingtool met bruikbare zakelijke inzichten" - Data- en analyticsprofessional in de gezondheidszorg [ lees volledige review ]





] "[Workday] Adaptive Planning stelt een CFO in staat om met behulp van data te reageren op veranderende marktlandschappen." - CFO & VP voor finance & bedrijsstrategie in het onderwijs [ lees volledige review ]





] "[Workday] heeft de financiële operaties van onze afdeling gerevolutioneerd, omdat we nu [een] beter overzicht hebben van onze financiën. Op basis daarvan zijn we in een betere positie om betere beslissingen te nemen die onze omzet op een positieve manier kunnen beïnvloeden. Het is de beste partner geweest voor ons financiële en operationele team." - IT-ondersteuning in de communicatiebranche [ lees volledige review ]





] "Uitstekende planningstool - de beste in zijn klasse en loopt voor op concurrenten." - Senior Finance Director in de gezondheidszorg [ lees volledige review ]





] "De C-Suite is uitgerust met relevante, contextuele financiële inzichten die overal beschikbaar zijn." - VP Security & Risk in de financiële sector [ lees volledige review ]



Reacties op het Nieuws

"Als internationale organisatie moeten we dynamisch zijn en ons gemakkelijk kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden", zegt Rob Bloor, Group Financial Controller bij EQ. "Met Workday staan onze transactie- en planningsdata in hetzelfde systeem en zijn we in staat om data te vertalen naar inzichten die we nodig hebben om beslissingen te nemen. Doordat onze accounting- en planningsteams met dezelfde dataset werken, is het voor ons mogelijk om continu wendbaar te zijn en te vertrouwen in onze besluitvorming."

"We zijn blij dat Workday machine learning native heeft ingebouwd in zijn core cash-to-pay applicatie, waardoor een naadloze uitbreiding van ons debiteurenproces ontstaat", zegt Preeti Iyer, Senior Director Finance & Order to Cash bij Blue Yonder. "Workday beschikt over al onze data en weet hoe we omgaan met cash-allocaties en hoe we betalingen in het verleden hebben toegepast. Dit diepgaande begrip betekende een enorme sprong voorwaarts voor ons, was kosteneffectiever en heeft ons geholpen om sneller waarde toe te voegen nu we steeds minder tijd besteden aan onze complexe cash-allocaties. Bovendien besteden we nu in plaats van 70 procent slechts 20 procent van de tijd aan handmatige matches."

"Workday heeft bewezen dat ze een modern cloudsysteem bieden dat continue innovatie levert aan zijn klanten en een echte partner is voor Shelter Insurance”, zegt Tina Workman, Vice President Accounting en Treasurer bij Shelter Insurance. "We zijn vorig jaar live gegaan op Accounting Center en hebben sindsdien verschillende legacy COBOL-programma's uitgefaseerd die weinig zicht hadden op het aanmaken van de boekhouding vanuit operationele systemen. Met Workday Accounting Center hebben we volledige transparantie in de aanmaak van gedetailleerde boekhouding vanuit bijna 75 bestanden uit polis-, claim- en andere systemen, waardoor onze boekhouding in één systeem wordt gestroomlijnd en we diepgaander inzicht krijgen in de winstgevendheid van verzekeringsproducten."

"Wij geloven dat de reden dat Gartner Workday blijft erkennen als Leader in Cloud Core Financial Management Suites onze diepe betrokkenheid bij de klant is en onze niet-aflatende focus op innovatie om de rol van de CFO vooruit te helpen", zegt Terrance Wampler, General Manager, Workday Financial Management. "Voor financiële organisaties is het een duidelijk concurrentievoordeel om te beschikken over bewezen oplossingen die huidige en opkomende financiële processen ondersteunen. Met Workday kunnen onze klanten eenvoudiger bruikbare inzichten uit al hun data destilleren, snel wrijving uit financiële processen verwijderen en continu plannen om het strategische partnerschap te leveren dat hun organisaties van finance verlangen."

Aanvullende Informatie

Over Workday

Workday is een toonaangevende leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources . Workday-applicaties voor financieel beheer, HR, planning, kostenbeheer en analytics worden wereldwijd gebruikt door duizenden ondernemingen in uiteenlopende industrieën – van medium enterprises tot ruim 45 procent van de Fortune 500-ondernemingen. Ga voor meer informatie naar www.workday.com .

