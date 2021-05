Workday utnämnd till ledare inom Gartner Magic Quadrant för Cloud Core Financial Management Suites för medelstora, stora och globala företag

STOCKHOLM, Sweden, May 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday (NASDAQ:WDAY), ledande inom molnapplikationer för ekonomi och HR , meddelar idag att de för femte året i rad har positionerats som ledare i Gartner Magic Quadrant 2021 för Cloud Core Financial Management Suites för medelstora, stora och globala företag*, baserat på fullständighet i vision och förmåga att utföra.



Händelserna under 2020 har fått många organisationer att påskynda sina finansiella digitala transformationsinsatser. Som ett resultat av detta vänder sig ekonomichefer till Workday för att hjälpa dem planera, genomföra och analysera allt i ett och samma system. Företagets breda portfölj av molnfinansieringserbjudanden ger nya nivåer av synlighet och kontroll som går utanför traditionella affärssystems gränser. Workday Financial Management , Workday Adaptive Planning , Workday Accounting Center , Workday Prism Analytics och Workday Spend Management levererar djupgående och omfattande lösningar för företagsplanering och analys i samtliga finansiella processer inklusive det som kallas record to report, report to forecast, contract to cash och source to pay.

Fokus på kundframgång och innovation för att höja CFO-rollen

Workday fortsätter att leverera sin vision för CFO:s för att optimera organisatorisk smidighet och leverera betrodda insikter för att driva den mest effektiva verksamheten. Deras åtagande att leverera exceptionellt kundvärde och kontinuerlig innovation hjälper organisationer från olika branscher och sektorer. Med över 1000 Workday Financial Management-kunder och 5500 Workday Adaptive Planning-kunder i mer än 120 länder fortsätter Workday att driva global innovation som drivs av maskininlärning (ML) och avancerad analys som gör det möjligt för kunderna att:

Bli redo att fatta beslut genom intelligent dataunderlag. Workday erbjuder en unik arkitektur med en intelligent datagrund som hjälper ekonomiteam att utnyttja kraften i data genom att blanda operativa data och transaktionsdata i en enda källa. Workday Accounting Center som är byggt på detta underlag, representerar en grundläggande förändring i hur ekonomiteam hanterar operativa data. Detta genom att dramatiskt förenkla omvandlingen av operativa data med hög volym till redovisning. Maskininlärning är också inbäddat i kärndataarkitekturen för att införa intelligens i finansiella processer som drivs av Workday Financial Management , Workday Adaptive Planning och Workday Spend Management. Dessa ML-drivna applikationer gör det möjligt för kunder att kontinuerligt upptäcka avvikelser i journaler samt planera inmatningar och matcha kundbetalningar med fakturor på ett intelligent sätt, även att erbjuda utgiftsrekommendationer och skanna leverantörsfakturor samt utgiftskvitton med optisk teckenigenkänning för att automatisera processerna.





Konsekvent kundnöjdhet

Workday syftar till att upprätthålla en kundtillfredsställelse på över 95% och uppnådde branschledande 97% kundnöjdhetsgrad i sin senaste kundnöjdhetsundersökning. Nyckelfaktorer i det genomgående höga betyget inkluderar förmågan att förstå kundernas behov samt kvaliteten på teknisk support och lyhördheten hos Workdays kundupplevelsesorganisation. Dessutom dokumenterar Gartner Peer Insights kundupplevelse genom verifierade betyg och peer reviews. Kundrecensioner från och med 12 maj 2021 inkluderar följande:

”Det är ett utmärkt verktyg för ekonomisk förvaltning och redovisning med handlingskraftig affärsinsikt" - DAA inom hälsoindustrin [ läs hela recensionen ]





] ”[Workday] Adaptive Planning gör det möjligt för en CFO att genom data svara på förändraringar inom landskapet.” - CFO & VP For Finance & Business Strategy in the Education Industry [ läs hela recensionen ]





] ”[Workday] har revolutionerat den finansiella verksamheten i vår avdelning. Nu har vi en bättre fördelning av vår ekonomi baserat på att vi är i en position för att fatta bättre beslut som kan påverka våra intäkter på ett positivt sätt. Det har varit den bästa partnern för vårt finans- och driftsteam."- IT-support inom kommunikationsbranschen [ läs hela recensionen ]





] ”Enastående planeringsverktyg - bäst i klassen och före konkurrenterna." - Senior Finance Director in the Healthcare Industry [ läs hela recensionen ]





] ”C Suite är utrustad med relevant, kontextuell ekonomisk insikt och tillgänglig var som helst." - VP, säkerhet och risk inom finansbranschen [ läs hela recensionen ]



Kommentarer till nyheterna

”Som en internationell organisation måste vi vara dynamiska och enkelt anpassa oss till förändrade marknadsförhållanden", säger Rob Bloor, ekonomichef för koncernen, EQ. ”Med Workday finns våra transaktions- och planeringsdata i samma system, och vi kan översätta data till insikt som vi behöver för att fatta beslut. Att få våra redovisnings- och planeringsteam att arbeta med samma datamängd gör det möjligt för oss att vara smidiga och säkra i vårt beslutsfattande.”

”Vi är stolta över att Workday byggt in maskininlärning i sin kärnapplikation, då det skapar en sömlös förlängning av vår kundfordringsprocess", Preeti Iyer, senior director, Finance & Order to Cash, Blue Yonder. ”Workday har all vår data och vet hur vi hanterar kontantansökningar och hur vi har tillämpat betalningar tidigare. Denna djupa förståelse gav oss ett stort steg framåt och var mer kostnadseffektiv. Den har även hjälpt oss att förverkliga värdet snabbare när vi fortsätter att minska tiden vi spenderar på våra komplexa kontantapplikationer och minska tiden vi lägger på manuella matchningar från 70 procent till 20 procent.”

”Workday har visat att de är ett modernt molnsystem som levererar kontinuerlig innovation till sina kunder och är en sann partner för Shelter Insurance", Tina Workman, vice vd för redovisning och kassör, ​​Shelter Insurance. ”Vi implementerade Accounting Center förra året och har sedan dess satt flera äldre COBOL-program som hade liten synlighet för att skapa redovisning från operativa system i pension. Med Workday Accounting Center har vi full insyn i detaljerad redovisningsskapande i nära 75 filer från försäkringar, anspråk och andra system, vilket effektiviserar vår redovisning i ett system och ger oss djupare inblick i försäkringsproduktens lönsamhet.”

”Vi tror att anledningen till att Gartner fortsätter att erkänna Workday som en ledare inom Cloud Core Financial Management Suites är vårt djupa kundengagemang och obevekliga fokus på innovation för att främja CFOn:s roll", säger Terrance Wampler, chef för Workday Financial Management. ”För finansiella organisationer har beprövade lösningar som stödjer nuvarande och framväxande finansiella processer en klar konkurrensfördel. Med Workday kan våra kunder lättare ta till vara handlingsbar insikt från all deras data, snabbt eliminera friktion från finansprocesser och kontinuerligt planera att leverera det strategiska affärspartnerskap som deras organisationer behöver från finansavdelningen.”

Ytterligare information

