eXp Realty nomme Ilaria Profumi au poste de Directrice Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique (EMEIA)

BELLINGHAM, Wash., 27 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty, l'une des sociétés immobilières mondiales à la croissance la plus rapide, filiale d'eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), a annoncé aujourd'hui la nomination d'Ilaria Profumi, une professionnelle chevronnée de l'immobilier, au poste de Directrice Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique (EMEIA). Sous la coupe de Michael Valdes, Président d'eXp Global, elle contribuera à renforcer l'empreinte mondiale de la société et la présence d’eXp dans cette région.



Mme Profumi fut la Directrice de l'Exploitation pendant les 15 dernières années de RE/MAX Italie, en se concentrant particulièrement sur la stratégie d'entreprise. Avocate de formation, elle a occupé pendant près de vingt ans d'autres fonctions chez RE/MAX, notamment celles de Responsable des Affaires Juridiques et de Responsable du Développement Commercial, avant d'occuper le poste de Directrice des Opérations.

"La solide expérience et les compétences d’Ilaria Profumi seront d'une grande valeur pour notre stratégie globale et notre croissance dans ces pays", a déclaré M. Valdes. "Je suis enthousiaste à l'idée qu'elle joue un rôle essentiel dans l'accélération de la croissance de la marque eXp dans toute la région EMEIA."

"Je suis ravie de rejoindre eXp Realty et je crois déjà en l'incroyable vision de cette organisation", a déclaré Ilaria Profumi. "Consacrer les 15 dernières années à la croissance d'une marque immobilière internationale a confirmé ma conviction que ce sont les gens qui font toujours la différence. Nous assistons à l'une des plus grandes transformations technologiques de l'histoire de l'humanité, mais les tendances montrent que nous avons besoin d'une offre qui combine la relation humaine traditionnelle et l'innovation technologique pour réussir et prospérer. eXp Realty est l'alternative mondiale pour tous les conseillers immobiliers qui ont compris que l'innovation et l'intégration sont la base d'une vision à long terme qui rend le marché immobilier rentable."

L'arrivée d’Ilaria Profumi intervient alors que l'entreprise continue d'entreprendre une expansion mondiale rapide, en lançant des filiales dans 11 nouveaux pays au cours des 8 derniers mois. Dans la région EMEIA, eXp opère actuellement au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, en Inde, au Portugal, en France, en Italie et en Espagne. La société a récemment annoncé son intention de se développer sur trois nouveaux marchés au troisième trimestre 2021.

eXp France offre des perspectives financières uniques aux conseillers en immobilier en proposant des niveaux de commissions exceptionnels mais également la possibilité de développer leur propre réseau générant ainsi des revenus supplémentaires conséquents. Les conseillers bénéficient aussi à la réussite financière du groupe en étant tous actionnaires du groupe.

Ce nouveau modèle d’agence ultra connecté est basé sur une plateforme immersive et collaborative en 3D qui permet aux conseillers de se rencontrer et de mener des affaires dans un monde virtuel sans frontières. Ils font ainsi partie intégrante d’une grande famille internationale d’agents et de partenaires (notaires, avocats, banquiers, architectes, promoteurs, etc.) qui se consacrent à la transformation de l’expérience immobilière.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI) est la société holding d'eXp Realty, Virbela et SUCCESS Enterprises.



eXp World Holdings et sa société immobilière mondiale, eXp Realty, est l'une des sociétés de technologie immobilière à la croissance la plus rapide au monde avec plus de 55 000 agents aux États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie, Afrique du Sud, Inde, Mexique, Portugal, France, Porto Rico, Brésil, Italie, Hong Kong, Colombie et Espagne et continue de se développer à l'échelle internationale. En tant que société cotée en bourse, eXp World Holdings offre aux professionnels de l'immobilier la possibilité unique de gagner des primes en actions en fonction des objectifs de production et des contributions à la croissance globale de l'entreprise. eXp World Holdings et ses entreprises offrent un pack complet de solutions technologiques, un modèle innovant, des services hyper professionnels, des outils de collaboration et son propre modèle de développement personnel. Les bureaux ainsi que tous les services proposés aux agents sont accessibles par une plateforme 3D immersive, profondément sociale et collaborative, permettant aux agents d'être plus connectés et productifs.

Pour plus d'informations, visitez https://expworldholdings.com.

