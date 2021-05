Atos obtient la note RSE triple A par l’agence MSCI pour la cinquième année consécutive

French English

Paris, le 27 mai 2021 – Atos a reçu la note triple A, la plus haute notation, dans le classement RSE 2021 de l’agence Morgan Stanley Capital International (MSCI), qui analyse les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de milliers d’entreprises dans le monde.

Atos se positionne ainsi parmi les 4% d'entreprises les plus performantes de son secteur, dans la catégorie « Logiciels et Services ». Le Groupe, qui conserve la note triple A depuis 2017, a obtenu cette année son meilleur score.

Cette évaluation confirme l’excellence des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance d’Atos. Fort d’une offre de décarbonation unique sur le marché et de son ambitieux objectif « zéro émission nette 2028 », Atos s’impose aujourd’hui comme un leader du numérique décarboné.

En 20211, 140 entreprises du secteur « Logiciels et Services » ont été évaluées sur la base de critères ESG dans le cadre du MSCI All Countries World Index 2. Le rapport MSCI ESG vise à aider les investisseurs institutionnels à mesurer la résilience des entreprises face aux risques ESG. MSCI ESG Research est l'un des plus grands fournisseurs de données et d'analyses ESG. Les entreprises sont évaluées et notées sur une échelle allant de « AAA » à « CCC », selon l'exposition aux risques ESG propres à l'industrie, et la capacité à gérer ces risques face à leurs pairs.

Philippe Mareine, Directeur de la Transformation Digitale et RSE d’Atos déclare : « Nous sommes fiers de voir nos efforts en termes de pratiques environnementales une nouvelle fois salués par MSCI. Cette reconnaissance est un gage de confiance pour nos clients, partenaires, et plus largement notre écosystème socialement responsable. En 2021, Atos a confirmé la place centrale de la décarbonation au sein de sa stratégie en s’engageant à atteindre ‘zéro émission nette’ d'ici 2028, soit sept ans plus tôt qu’initialement annoncé. Nous avons également lancé de nouvelles initiatives pour favoriser la diversité, l'inclusion numérique, l'innovation et la sécurité des données. Cette reconnaissance souligne notre volonté de contribuer à la transition vers une économie plus durable."

Pour plus d’informations, consultez le Rapport Intégré 2021 ici .

1 Atos a été notifié en mai de la dernière mise à jour des notations MSCI ESG, qui a eu lieu le 20 avril 2021

2 L’index MSCI ACWI mesure la représentation des grandes et moyennes entreprises dans 23 pays des marchés développés (Developed Markets) et 27 pays des marchés émergents (Emerging Markets). Avec 2 974 critères, l'indice couvre environ 85% de l'ensemble des opportunités d'investissement en actions au niveau mondial.





