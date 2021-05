Workday nommé parmi les leaders du Magic Quadrant Gartner 2021 des solutions Cloud de gestion financière pour les ETI, grandes entreprises et multinationales

PARIS, 27 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday (NASDAQ:WDAY), l’un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et les ressources humaines , figure une nouvelle fois parmi les leaders du Magic Quadrant Gartner 2021 des solutions Cloud de gestion financière pour les ETI, grandes entreprises et multinationales *. L’éditeur est ainsi reconnu pour la cinquième année consécutive pour sa vision stratégique et sa capacité d’exécution.



Les événements de 2020 ont conduit de nombreuses entreprises à accélérer leurs efforts de transformation digitale de la Finance. Les responsables financiers se tournent en conséquence vers Workday pour bénéficier d’une solution de planification, d’exécution et d’analyse dans un seul système. Le vaste portefeuille de solutions Cloud de Workday à destination des directions financières offre de nouveaux niveaux de visibilité et de contrôle qui dépassent les limites des ERP traditionnels. Workday Financial Management , Workday Adaptive Planning , Workday Accounting Center , Workday Prism Analytics et Workday Spend Management proposent un système complet de planification et d’analyse couvrant les processus métiers tels que le record-to-report, le report-to-forecast, le contract-to-cash et le source-to-pay.

Priorité au succès des clients et à l'innovation pour accompagner le développement des directions financières

Workday poursuit la mise en œuvre de sa vision de la Finance en optimisant l’agilité organisationnelle et en fournissant des informations fiables afin de rendre les opérations les plus performantes possible. Avec plus de 1 000 clients Workday Financial Management et 5 500 clients Workday Adaptive Planning présents dans plus de 120 pays, Workday continue d’innover grâce au Machine Learning et aux outils d’analyse avancée. Ainsi, Workday permet à ses clients de :

Simplifier la prise de décisions grâce à un socle de données intelligent. Workday propose une architecture unique dotée d’un socle de données intelligent permettant aux équipes Finance d’exploiter leur potentiel réel en fusionnant les données opérationnelles et transactionnelles en une source unique. Reposant sur ce socle, Workday Accounting Center change considérablement la façon dont les équipes financières gèrent les données opérationnelles en simplifiant leur transformation en informations comptables. Le Machine Learning est intégré à l’architecture de données centrale pour insuffler de l'intelligence dans les processus financiers pilotés par Workday Financial Management , Workday Adaptive Planning et Workday Spend Management . Ces applications permettent aux clients de détecter en continu les anomalies dans les écritures comptables, de regrouper intelligemment les paiements des clients aux factures, de proposer des recommandations de dépenses et de scanner les factures des fournisseurs et les reçus de dépenses avec la reconnaissance optique de caractères pour automatiser leur traitement.





Workday, nommé parmi des leaders du Magic Quadrant Gartner 2020 des solutions Cloud de planification et d’analyse financière **, offre une intégration approfondie, tant du point de vue des données que de l'expérience utilisateur (UX), avec Workday Financial Management et Workday Human Capital Management (HCM). Proposée en tant que solution autonome ou combinée à d'autres solutions Workday, Workday Adaptive Planning permet aux fonctions de planification et d’analyse financière de planifier avec plus de précision et en toute sécurité, en exploitant le machine learning et l'analyse prédictive au cœur de la solution.





Reconnaissance de la part des clients

L’objectif de Workday est de maintenir un taux de satisfaction client supérieur à 95 %, un défi relevé puisque l’entreprise a atteint 97 %, soit le meilleur taux du secteur, comme l’atteste sa dernière enquête de satisfaction. Ce résultat est dû à la capacité de Workday à comprendre les besoins mais également à la qualité de son support technique et à la façon dont l’entreprise modèle l’expérience client. En outre, la plateforme Gartner Peer Insights documente l’expérience client grâce à des évaluations vérifiées et des commentaires de pairs. Voici quelques évaluations disponibles en date du 12 mai 2021 :

“C'est un excellent outil de gestion financière et de comptabilité avec des données commerciales exploitables” - Directeur comptable dans le secteur de la santé [ lire le commentaire intégral ].

]. “[Workday] Adaptive Planning permet à un directeur financier de répondre à l'évolution du marché grâce aux données.” - DAF et vice-président en charge de la stratégie commerciale dans le secteur de l'éducation [ lire le commentaire intégral ].

“[Workday] a révolutionné les opérations financières de notre département, car nous bénéficions à présent d’[une] meilleure ventilation de nos dépenses, et nous sommes plus à même de prendre de meilleures décisions, susceptibles d'avoir un impact positif sur nos revenus. C'est le meilleur partenaire pour notre Finance.” - Support informatique dans le secteur de la communication [ lire le commentaire intégral ].





]. “Outil de planification exceptionnel - le meilleur de sa catégorie, et en avance sur ses concurrents.”- DAF dans le secteur de la santé [ lire le commentaire intégral ].





]. “La direction est dotée d'outils d’analyse financière pertinents et contextuels, disponibles depuis n'importe où.” – Vice-président, sécurité et risque, dans le secteur de la finance [ lire le commentaire intégral ].



Commentaires

“En tant qu’entreprise internationale, nous devons faire preuve de dynamisme et nous adapter facilement aux conditions changeantes du marché”, déclare Rob Bloor, group financial controller, EQ. “Grâce à Workday, nos données de transaction et de planification sont centralisées dans le même système, et nous sommes en mesure de les traduire en informations pour guider la prise de décisions. Le fait que nos équipes de comptabilité et de planification travaillent à partir de la même base de données nous permet d'être continuellement agiles et de rester confiants dans nos choix.”

“Nous sommes ravis que Workday ait intégré nativement le Machine Learning dans son application dédiée au paiement, créant ainsi une extension transparente de notre processus de gestion des comptes clients,” déclare Preeti Iyer, senior director, Finance & Order-to-Cash, Blue Yonder. “Workday dispose de toutes nos données, sait comment nous traitons les demandes de paiement et aussi comment nous l’avons fait dans le passé. Cette compréhension approfondie nous a permis de faire un énorme bond en avant, de devenir plus rentables et d’obtenir plus de valeur plus rapidement. Parallèlement, nous continuons à réduire le temps passé sur nos applications de trésorerie complexes, notamment en diminuant le temps consacré aux tâches manuelles de 70 % à 20 %.”

“Workday a prouvé que son offre Cloud permettait à ses clients d’innover en continu, et s’est révélé ainsi un partenaire de choix pour Shelter Insurance”, déclare Tina Workman, vice president of accounting and treasurer, Shelter Insurance. “Nous avons mis en production Workday Accounting Center l'année dernière. Nous avons ensuite retiré plusieurs programmes COBOL obsolètes qui offraient peu de visibilité sur la mise en place de la comptabilité à partir des systèmes opérationnels. Grâce à Workday Accounting Center, nous bénéficions d'une transparence totale dans la création de la comptabilité détaillée à partir de près de 75 fichiers issus des systèmes de gouvernance, de sinistres et autres. Notre comptabilité est ainsi rationalisée dans un seul système et nous fournit une vision plus approfondie de la rentabilité des produits d'assurance.”

“Nous pensons que Gartner reconnaît une nouvelle fois Workday comme un leader des solutions Cloud en gestion financière en raison de notre engagement sans faille auprès de nos clients et de notre souci constant d'innovation pour faire évoluer la fonction finance”, déclare Terrance Wampler, general manager, Workday Financial Management. “Pour les fonctions Finance, disposer de solutions fiables qui prennent en charge les processus financiers actuels et émergents constitue un avantage concurrentiel évident. Avec Workday, nos clients peuvent plus facilement distiller des informations exploitables à partir de toutes leurs données, éliminer rapidement les points de frictions des processus financiers et faire de la planification continue pour devenir de véritables partenaires stratégiques au sein de leur entreprise.”

À propos de Workday

Workday est l'un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et les ressources humaines . L’entreprise aide ses clients à s’adapter et se développer dans un monde qui change. Les applications Workday pour la Finance, les RH, la Paie, la Planification, les Achats, la Gestion des Notes de Frais et l’Analytics sont utilisées par des milliers d’entreprises dans le monde entier, tous secteurs confondus, des ETI à plus de 45 % des entreprises du classement Fortune 500. Pour plus d’informations, visitez le site workday.com/fr

