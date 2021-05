Workday ist ein Leader im Gartner Magic Quadrant für Cloud Core Financial Management Suites für mittelständische, große und globale Unternehmen

MUNICH, Germany, May 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday (NASDAQ:WDAY), ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen, wird bereits das fünfte Jahr in Folge im 2021 Gartner Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large, and Global Enterprises* als ein Leader in den Bereichen Vollständigkeit der Vision („completeness of vision“) und Umsetzungsfähigkeit („ability to execute“) aufgeführt.



Angesichts der Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr haben viele Unternehmen ihre digitale Transformation im Finanzwesen deutlich forciert. Auf der Suche nach einem Partner, der ihnen die Planung, Umsetzung und Analyse in einem einzigen System ermöglicht, richten die Finanzführungskräfte den Blick auf Workday. Das breit gefächerte Cloud-Portfolio des Unternehmens für den Finanzsektor setzt neue Maßstäbe bei der Transparenz und Kontrolle und lässt damit traditionelle ERP-Systeme weit hinter sich. Aus dem Verbund von Workday Financial Management, Workday Adaptive Planning, Workday Accounting Center, Workday Prism Analytics und Workday Spend Management entsteht eine vollfunktionale Gesamtlösung, die alle Finanzprozesse umspannt, von Record to Report und Report to Forecast über Source to Pay bis hin zu Contract to Cash. Ebenso können diese Prozesse als Grundlage für die Planung und Analyse herangezogen werden.

Konzentration auf Kundenerfolg und Innovation für das Office des CFOs

Workday setzt seine Vision für die Finanzabteilungen weiter um, um unternehmensweit die Agilität zu optimieren und verlässliche Einblicke zu liefern, die effektive Abläufe fördern. Das Engagement von Workday, Kunden den größtmöglichen Nutzen zu liefern, sowie die kontinuierliche Innovation kommt Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen und Industriesektoren zugute: In mehr als 120 Ländern nutzen über 1.000 Kunden Workday Financial Management und 5.500 Kunden setzen bereits Workday Adaptive Planning ein. Damit agiert Workday als weltweiter Motor für die digitale Transformation und Weiterentwicklung. Durch den Einsatz von maschinellem Lernen (ML) und modernster Analytik erhalten Workday-Kunden folgende Vorteile:

Entscheidungsfähiger werden mit einer intelligenten Datengrundlage. Dank der besonderen Workday-Architektur können Finanzteams auf einer intelligenten Datengrundlage arbeiten, die operative und Transaktionsdaten in einer einzigen Quelle zusammenführt und nutzbar macht. Indem Workday Accounting Center große operative Datenmengen schnell und einfach in Buchhaltungssysteme einspeist, läutet es eine neue Ära der Datenverwaltung ein, von der die Teams enorm profitieren. Maschinelles Lernen als integraler Bestandteil der Datenarchitektur optimiert die durch Workday Financial Management, Workday Adaptive Planning und Workday Spend Management unterstützten Finanzprozesse und verleiht ihnen eine neue, intelligente Dimension. Dank ML-getriebener Anwendungen können Workday-Kunden fortlaufend Anomalien bei Journalzeilen und Planeingaben erkennen, Kundenzahlungen intelligent mit Rechnungen abgleichen, Empfehlungen zur Mittelverwendung aussprechen sowie Lieferantenrechnungen und Spesenquittungen mit optischer Zeichenerkennung einscannen und automatisch verarbeiten.





Dank der besonderen Workday-Architektur können Finanzteams auf einer intelligenten Datengrundlage arbeiten, die operative und Transaktionsdaten in einer einzigen Quelle zusammenführt und nutzbar macht. Indem Workday Accounting Center große operative Datenmengen schnell und einfach in Buchhaltungssysteme einspeist, läutet es eine neue Ära der Datenverwaltung ein, von der die Teams enorm profitieren. Maschinelles Lernen als integraler Bestandteil der Datenarchitektur optimiert die durch Workday Financial Management, Workday Adaptive Planning und Workday Spend Management unterstützten Finanzprozesse und verleiht ihnen eine neue, intelligente Dimension. Dank ML-getriebener Anwendungen können Workday-Kunden fortlaufend Anomalien bei Journalzeilen und Planeingaben erkennen, Kundenzahlungen intelligent mit Rechnungen abgleichen, Empfehlungen zur Mittelverwendung aussprechen sowie Lieferantenrechnungen und Spesenquittungen mit optischer Zeichenerkennung einscannen und automatisch verarbeiten. Mehr Agilität durch das Zusammenspiel von Buchhaltung und FP&A. Die Unsicherheiten in den vergangenen 18 Monaten haben gezeigt, dass Finanzplanung und -analyse (FP&A) beim Management der finanziellen Unternehmensaktivitäten eine wesentliche Rolle spielen muss. Gartner schreibt dazu in seinem neuesten Report: „In diesem Jahr haben wir erstmals FP&A-Fähigkeiten in unsere Evaluierung aufgenommen, sofern sie von den Anbietern zentraler Cloud-Lösungen für das Finanzmanagement bereits eingeführt wurden. FP&A ist für viele der analysierten Anbieter ein immer wichtigerer Differenzierungsfaktor und wird auch künftig entscheidend für die Kundengewinnung sein.“*



Workday, das von Gartner im 2020 Gartner Magic Quadrant for Cloud Financial Planning & Analysis** im Leader-Quadranten positioniert wurde, zeichnet sich durch eine tiefgehende Integration mit Workday Financial Management und Workday Human Capital Management (HCM) aus. Dies gilt sowohl für Daten als auch für die Benutzererfahrung (UX). Ob als eigenständiges Produkt oder kombiniert mit anderen Workday-Lösungen: Mit Workday Adaptive Planning kann der FP&A-Bereich präziser und fundierter planen und dabei auf eingebettete ML- und prädiktive Analysefunktionen zurückgreifen.

Das Finanzwesen als Ausgangspunkt für eine schnelle digitale Transformation. Der allmähliche Ersatz veralteter Systeme ist für viele Unternehmen die beste Option, insbesondere wenn sie in einer produktorientierten Branche tätig sind. Workday Enterprise Finance ermöglicht die flexible Übernahme einzelner Workday-Lösungen. Diese können parallel zu vorhandenen ERP-Systemen verwendet werden oder die gesamte Finanz-Softwaresuite ersetzen, um die digitale Transformation zu beschleunigen. Workday-Kunden können so schon während des Übergangszeitraums die Vorteile der Cloud-Technologie nutzen und den Wandel in ihrem Tempo vollziehen.



Anhaltend hohe Kundenzufriedenheit

Workday strebt eine Kundenzufriedenheit von über 95 Prozent an und erreicht in der jüngsten Umfrage sogar einen branchenweit führenden Wert von 97 Prozent. Ausschlaggebend für diese anhaltend hohen Zufriedenheitswerte sind die ausgeprägte Kenntnis der Kundenerfordernisse, die hohe Qualität des technischen Supports und der ausgezeichnete Service der für die Kundenerfahrung zuständigen Workday-Mitarbeiter. Ergänzend hierzu dokumentiert Gartner Peer Insights die Kundenerfahrung anhand von verifizierten Bewertungen und Peer-Reviews. Mit Stand vom 12. Mai 2021 gaben Workday-Kunden hierzu Folgendes zu Protokoll:

„[Workday] ist ein großartiges Instrument für Finanzmanagement und Buchhaltung, das eine Fülle an relevanten Geschäftseinblicken liefert.“ — DAA im Gesundheitssektor [ gesamte Bewertung lesen ]

] „Mit [Workday] Adaptive Planning kann ein CFO gestützt auf Daten effektiv auf den Wandel reagieren.“ — CFO & Vice President Finance & Business Strategy im Bildungssektor [gesamte Bewertung lesen]

„[Workday] hat die finanziellen Abläufe in unserer Abteilung revolutioniert. Wir haben jetzt sehr viel detailliertere Einblicke in unsere Finanzdaten und sind damit in der Lage, bessere Entscheidungen zu treffen und unseren Umsatz positiv zu beeinflussen. Workday hat sich als optimaler Partner für unser Finanz- und Betriebsteam erwiesen.“ — IT-Supportmitarbeiter in der Kommunikationsindustrie [ gesamte Bewertung lesen ]

] „Ein herausragendes Planungstool. Das beste in seiner Klasse und der Konkurrenz weit voraus.“ — Senior Finance Director im Gesundheitssektor [gesamte Bewertung lesen]

„C-Level-Kräfte erhalten [mit Workday] relevante, kontextorientierte Finanzeinblicke aus allen denkbaren Quellen.“ — Vice President Security & Risk im Finanzsektor [gesamte Bewertung lesen]



Kommentare zur Meldung

„Als internationales Unternehmen müssen wir dynamisch agieren und uns schnell an neue Marktbedingungen anpassen können“, sagt Rob Bloor, Group Financial Controller bei EQ. „Workday bündelt unsere Transaktions- und Planungsdaten in einem einzigen System. Damit können wir aus Daten problemlos Erkenntnisse gewinnen, die wir für Entscheidungen brauchen. Indem unsere Buchhaltungs- und Planungsteams ein und dieselbe Datengrundlage verwenden, können wir jederzeit flexible und fundierte Entscheidungen treffen.“

„Wir schätzen insbesondere die ML-Funktionen, die Workday nativ in seine zentrale Cash-to-Pay-Anwendung integriert hat. Damit erhalten wir eine nahtlose Erweiterung unseres Debitorenprozesses“, erklärt Preeti Lyer, Senior Director, Finance & Order to Cash, bei Blue Yonder. „Workday verwaltet unsere gesamten Daten und weiß, wie wir mit Kassenanwendungen arbeiten und wie wir in der Vergangenheit Zahlungen geleistet haben. Dieses tiefgehende Verständnis hat uns einen großen Sprung nach vorne ermöglicht. Es hat uns zu mehr Kosteneffizienz verholfen und eine schnellere Wertschöpfung ermöglicht. Wir sind immer noch dabei, den Zeitaufwand für unsere komplexen Kassenanwendungen zu reduzieren. Wo wir früher 70 Prozent unserer Zeit für manuelle Abstimmungen aufgewendet haben, sind dies heute nur noch knapp 20 Prozent.“

„Workday hat sich als moderner Cloud-Anbieter erwiesen, der seinen Kunden fortlaufende Innovationen ermöglicht und als echter Partner an der Seite von Shelter Insurance steht“, so Tina Workman, Vice President Accounting und Treasurer bei Shelter Insurance. „Wir haben Accounting Center letztes Jahr eingeführt und seitdem bereits mehrere COBOL-Programme ausgemustert, die uns bei der transparenten Gewinnung von Buchhaltungsdaten aus operativen Systemen eher behindert als geholfen haben. Mit Workday Accounting Center können wir aus fast 75 Dateien von Vertrags-, Anspruchs- und anderweitigen Versicherungssystemen detaillierte Buchhaltungsdaten generieren, unsere Buchhaltung in einem einzigen System zusammenführen und uns bis ins kleinste Detail über die Rentabilität unserer Versicherungsprodukte informieren.”

„Wir glauben, dass unser engagierter Einsatz für unsere Kunden und die kompromisslose Fokussierung auf Innovation im Interesse der CFOs die Gründe dafür sind, dass Gartner uns erneut als einen Leader bei Cloud Core Financial Management Suites auszeichnet“, kommentiert Terrance Wampler, General Manager von Workday Financial Management. „Wer als Finanzunternehmen eine bewährte Lösung hat, die aktuelle und künftige Finanzprozesse unterstützt, genießt einen eindeutigen Wettbewerbsvorteil. Workday-Kunden können aus ihrem gesamten Datenpool relevante Erkenntnisse destillieren, Reibungsverluste aus ihren Finanzabläufen entfernen und kontinuierlich für die Zukunft planen. So wird das Finanzwesen zu einem strategischen Geschäftspartner, wie er in modernen Unternehmen erwartet wird.”

Zusätzliche Informationen

*Gartner Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large, and Global Enterprises, John Van Decker, Greg Leiter, Robert Anderson, 10. Mai 2021

**Gartner Magic Quadrant for Cloud Financial Planning & Analysis, Robert Anderson, Greg Leiter, John Van Decker, 6. Oktober 2020

Gartner-Haftungsausschluss:

Gartner erteilt weder Empfehlungen für die in unseren Forschungspublikationen genannten Unternehmen, Produkte oder Dienstleistungen, noch legt Gartner Technologieanwendern eine Entscheidung zugunsten der Unternehmen mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Einstufungen nahe. Forschungspublikationen von Gartner basieren auf den Meinungen der Gartner-Forschungsorganisation und sollten nicht als Tatsachenaussage aufgefasst werden. Gartner schließt jede Art von Garantie oder Haftung, mittelbar oder unmittelbar, im Zusammenhang mit diesen Forschungsergebnissen aus. Dies gilt speziell für Garantien bezüglich der Markttauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Die Bewertungen von Gartner Peer Insights stellen die subjektiven Meinungen einzelner Endnutzer auf der Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen dar und repräsentieren nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Partner.

Über Workday

Workday ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen, mit denen sich Kunden an neue Gegebenheiten anpassen und in einer sich wandelnden Welt behaupten können. Die Workday-Anwendungen für Finanzmanagement, Personalwesen, Planung, Ausgabenmanagement und Analyse werden weltweit von Tausenden Unternehmen aus den verschiedensten Branchen eingesetzt. Sowohl Vertreter des Mittelstands als auch mehr als 45 Prozent der Fortune-500-Unternehmen haben sich für Workday entschieden. Für weitere Informationen zu Workday besuchen Sie workday.de.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung beinhaltet sogenannte Forward-looking Statements, d. h. auf die Zukunft gerichtete Aussagen, zum Beispiel zur erwarteten Leistung und zum Nutzen der Workday- und Workday Strategic Sourcing-Lösungen. Die Wörter „glauben“, „können“, „werden“, „davon ausgehen“, „weiterführen“, „vorwegnehmen“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „versuchen“, „planen“, „prognostizieren“ und ähnliche Ausdrücke sind Kennzeichen solcher auf die Zukunft gerichteten Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterlegen immer gewissen Risiken oder Unwägbarkeiten und basieren auf Annahmen.

Wenn diese Risiken eintreten oder sich Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse in erheblichem Maße von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Risiken beinhalten, ohne darauf beschränkt zu sein, Risiken, die sich aus den Workday-Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) ergeben, einschließlich des Formulars 10-K für das zum 31. Januar 2021 endende Fiskaljahr, sowie zukünftige Berichte, die von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereicht werden und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen. Workday übernimmt keine Verpflichtung und hat momentan nicht die Absicht, solche zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Veröffentlichung anzupassen. Jegliche noch nicht veröffentlichten Dienste, Features oder Funktionen, die in diesem Dokument, auf unserer Website oder in öffentlichen Statements genannt werden und die derzeit nicht verfügbar sind, können von Workday und Workday Strategic Sourcing nach eigenem Ermessen geändert werden und werden womöglich nicht wie geplant oder auch überhaupt bereitgestellt. Kunden, die Dienste von Workday und/oder Workday Strategic Sourcen erwerben, sollten ihre Kaufentscheidung immer von den Diensten, Features und Funktionen abhängig machen, die bereits verfügbar sind.

Pressekontakte:

Nicole Melzer

Workday (D-A-CH-Region)

nicole.melzer@workday.com

+49 (0)152 264 810 93

Yvonne Masopust

Tobias Petermichl

Eloquenza PR GmbH

workday@eloquenza.de

+49 (0) 89 242038-0