VALGO accélère à l’international et s’implante au Canada

Avec plus de 500 collaborateurs dans le monde, VALGO, ETI française experte dans la remédiation et la revitalisation de sites industriels, renforce sa présence à l’échelle mondiale au travers de sa filiale VALGO Canada Inc. et s’est associé en 2020 à la société ON DEMOLI Inc., l’un des leaders québécois des travaux de démolition et de désamiantage.

Avec déjà des filiales au Brésil, Argentine, Italie, Monténégro et 12 agences de proximité en France, le groupe VALGO poursuit sa stratégie de déploiement à l’international en créant une filiale au Canada. À travers cette annonce stratégique, VALGO compte exporter son concept unique, de « VALGOrisation » en Amérique du nord et jouer un rôle central sur le marché de l’ingénierie environnementale : décontamination, dépollution des sols et des eaux et valorisation des déchets.

Une alliance génératrice de complémentarité et de valeur ajoutée

VALGO Canada Inc. intervient sur différentes expertises : un pôle travaux sur la décontamination et une offre de services et de solutions à l'environnement. En complément, ON DEMOLI se positionne sur les sujets de la démolition et propose une offre de désinfection virucide pour les locaux commerciaux.

VALGO Canada Inc. est notamment intervenu sur différents projets pour des acteurs de la filière commerce bio (gestion des matériaux contaminés : amiante, plomb, moisissure), mais également sur de grands projets publics comme la rénovation du tunnel La Fontaine (caractérisation de matériaux amiantés). De nouveaux projets sont également à l’étude sur l’identification et la décontamination de puits de pétrole abandonnés ou de résidus miniers.

VALGO Canada Inc. et ON DEMOLI Inc. ambitionnent de se positionner à court terme comme la référence québécoise spécialisée sur les marchés de la démolition et du désamiantage.

Pour mener à bien son plan de développement sur les prochaines années, VALGO Canada Inc. et ON DEMOLI Inc. peuvent s’appuyer sur une équipe pluridisciplinaire qui réunit à ce jour plus de 35 collaborateurs. VALGO Canada Inc. s’est installé à Montréal Est, au cœur du grand projet montréalais de réhabilitation urbaine de 3,5 millions de m2 de friches et de terrains pollués par l’industrie pétrochimique.

« L’ADN de notre entreprise est de présenter des technologies innovantes pour régler des problèmes de contaminations complexes partout dans le monde. Nous souhaitons non seulement jouer un rôle central en matière de décontamination et de dépollution, mais également donner une deuxième vie à aux friches industrielles. VALGO Canada Inc. marque une nouvelle étape dans notre stratégie d’internationalisation et va permettre à nos clients de bénéficier d’une approche unanimement reconnue sur le marché pour sa performance : la VALGORISATION. Nous allons construire avec ON DEMOI Inc. et de nouveaux partenaires, un groupe de grande ampleur qui pourra intervenir sur les plus grands projets de démolition, de désamiantage et de réhabilitation au Canada. », précise François BOUCHÉ PDG de VALGO.