Midland recommence le forage à Mythril sur de nouvelles cibles de cuivre-or

MONTRÉAL, 27 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer que les travaux de forage reprendront sur le projet de Cu-Mo-Au-Ag Mythril, détenu à 100 % par Midland et situé dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James au Québec. Midland a découvert Mythril par prospection, à la fin de l’année 2018, et a conclu un investissement stratégique avec BHP Billiton Canada Inc. (« BHP ») au printemps 2019 totalisant 5,85 millions de dollars pour réaliser de l’exploration pour le cuivre au Québec. Une campagne de forage d’au moins 2 000 mètres permettra de tester de nouvelles cibles générées dans le cadre d’une nouvelle modélisation Leapfrog Geo en 3D et commencera au début juin 2021.



Mythril : une importante découverte de Cu-Mo-Au-Ag en surface à la Baie James

La zone de cuivre-molybdène-or-argent (Cu-Mo-Au-Ag) Mythril englobe une série de champs de blocs minéralisés sub-en-place et d’indices de Cu-Mo-Au-Ag répartis sur une distance de plus de 3 kilomètres. Située à environ 7 kilomètres au sud de la route Transtaïga et encaissée dans des roches archéennes de la Province du Supérieur, une première campagne de prospection de neuf jours en 2018 s’est soldée par la découverte de 11 nouveaux indices de Cu-Mo-Au-Ag et 2 indices de molybdène en surface qui ont notamment livré des valeurs de 2,74 % Cu, 0,44 g/t Au, 0,06 % Mo et 24,3 g/t Ag sur 2,7 mètres dans une rainure sur l’indice Celeborn. Cinquante-sept (57) échantillons choisis provenant d’affleurements minéralisés répartis sur une étendue latérale de 2 kilomètres ont livré des teneurs moyennes de 2,03 % Cu, 0,48 g/t Au, 0,18 % Mo et 18,3 g/t Ag. En tout, cent seize (116) blocs minéralisés ont été trouvés et présentent des teneurs moyennes de 1,92 % Cu, 0,87 g/t Au, 0,11 % Mo et 20,7 g/t Ag.

Tableau 1 : Sommaire des meilleurs indices de Cu-Au-Mo-Ag découverts en 2018

Indice Nombre d’éch. Valeurs moyennes

(échantillons choisis) Valeurs maximales

(échantillons choisis) Cu (%) Au (g/t) Mo (%) Ag (g/t) éq.Cu (%)* Cu (%) Au (g/t) Mo

(%) Ag (g/t) Eriador 19 2,47 0,29 0,13 22,1 3,35 12,6 1,02 1,7 69,2 G Havens 2 5,26 0,85 0,01 40,4 6,19 9,22 1,00 0,01 69,8 Liv 5 3,25 0,61 0,12 29 4,36 9,53 1,51 0,24 55,6 Misty 6 1,53 0,31 0,02 14 1,93 2,92 0,84 0,12 28,7 Haldir 10 0,93 0,38 0,15 5,2 1,82 2,75 1,31 1,15 15,5

*Noter que les échantillons choisis sont de nature sélective et les valeurs présentées ne sont pas représentatives des zones minéralisées. Les résultats des échantillons choisis ont été publiés dans les communiqués du 6 novembre 2018 et du 16 octobre 2018.

Tableau 2 : Sommaire des meilleurs blocs découverts en 2018

Champ de blocs Nombre de blocs Valeurs moyennes

(échantillons choisis) Valeurs maximales

(échantillons choisis) Cu (%) Au (g/t) Mo (%) Ag (g/t) éq.Cu (%)* Cu (%) Au (g/t) Mo

(%) Ag (g/t) Celeborn 22 4,20 0,95 0,19 40,9 5,91 13,2 2,92 0,58 112 Eriador 7 3,33 0,55 0,003 18 3,85 16,95 3,09 0,02 43,8 G Havens 3 2,87 0,22 0,02 32,8 3,36 4,15 0,67 0,04 49,4 Arwen 11 1,20 3,42 0,05 22,4 3,88 3,57 16,8 0,19 42,5 Luthien 11 1,48 0,67 0,06 17,2 2,30 4,95 2,14 0,27 44,4 Haldir 19 0,67 0,44 0,18 8 1,74 1,92 1,03 0,44 23,8

*Les prix des métaux utilisés pour calculer les teneurs en éq.Cu sont : 1 285 $/oz Au, 2,77 $/lb Cu, 15 $/oz Ag, 10,90 $/lb Mo. Le taux de récupération présumé des métaux est de 100 %.

Tableau 3 : Sommaire des meilleurs résultats en rainures aux indices Celeborn et Galadriel

Rainure De (m) À (m) Longueur

(m) Cu (%) Au (g/t) Mo (%) Ag (g/t) Celeborn-R1 0 2,7 2,7 2,74 0,44 0,06 24,3 incluant 0 1,5 1,5 4,52 0,66 0,1 40,1 Galadriel-R1 1,25 1,5 0,25 6,34 0,78 0,23 49,4 Galadriel-R2 1,4 2,9 1,5 0,64 0,13 0,04 5,49 Galadriel-R3 0 2,5 2,5 0,6 0,28 0,03 5,8 Galadriel-R4 0 3,3 3,3 0,55 0,26 0,25 5,39

**Noter que l’épaisseur réelle des intervalles minéralisés ne peut être déterminée avec les informations disponibles à l’heure actuelle.

Un levé géophysique de polarisation provoquée (PP) de type dipôle-dipôle effectué durant l’hiver 2019 a révélé la présence d’une grande zone (de plus de 2 kilomètres de long par quelques centaines de mètres de large) avec des valeurs de chargeabilité anormalement élevées jumelées à des baisses de résistivité, qui coïncide remarquablement bien avec des indices connus de Cu-Au-Mo-Ag et des champs de blocs minéralisés ainsi que des anomalies de Cu-Mo dans les sols (voir le communiqué publié par Midland le 28 février 2019).

Plusieurs nouveaux champs de blocs minéralisés ont été découverts en 2019 par prospection, à plusieurs kilomètres au nord et au nord-est des indices déjà connus sur Mythril (voir les communiqués publiés par Midland le 7 novembre 2019 et le 5 septembre 2019). Une première minéralisation purement aurifère a été découverte dans l’un de ces champs de blocs sur Mythril, au nord-est du couloir principal. Les blocs aurifères (2,84 g/t Au; 2,83 g/t Au; 0,59 g/t Au; échantillons choisis) présentent de faibles valeurs en cuivre (<0,15 % Cu) et en molybdène (<0,01 % Mo) et se composent de pyrite (jusqu’à 1 %), de magnétite et de traces de chalcopyrite dans une granodiorite altérée en biotite. Ces nouveaux champs de blocs découverts en 2019 ont permis d’observer une augmentation systématique du contenu en or versus en cuivre vers l’est et le nord du projet. Ce type de variation à l’échelle plurikilométrique est typique des systèmes hydrothermaux de grande envergure. Ces nouveaux secteurs très favorables ont fait l’objet d’un vaste levé géophysique de PP à l’hiver 2020 (voir le communiqué publié par Midland le 11 août 2020).

Trois campagnes de forage au diamant ont été effectuées en 2019 à la suite du levé de PP et ont livré des teneurs allant jusqu’à 1,07 % Cu, 0,37 g/t Au et 8,87 g/t Ag (1,41 % éq.Cu*) sur 12,55 mètres dans le sondage MYT-19-06 (voir le communiqué publié par Midland le 16 mai 2019). Les phases de forage ont permis de définir un halo avec des valeurs anomales en Cu-Mo-Au-Ag sur le projet et ont servi à la création d’un modèle Leapfrog Geo en 3D. Les meilleurs résultats de forage sont résumés ci-dessous. Noter que l’épaisseur réelle des intervalles de forage présentés ne peut être déterminée avec les informations disponibles à l’heure actuelle.

Phase 1 (résultats publiés le 16 mai 2019) : MYT-19-06 : 1,07 % Cu, 0,37 g/t Au et 8,87 g/t Ag (1,41 % éq.Cu*) sur 12,55 mètres.





Phase 2a (résultats publiés le 30 juillet 2019) : MYT-19-11 (1300E) : 1,34 % Cu, 0,69 g/t Au, 0,04 % Mo et 9,54 g/t Ag (2,04 % éq.Cu*) sur 9,00 mètres.





Phase 2b (résultats publiés le 5 septembre 2019) : MYT-19-24 (200E) : 1,61 % Cu, 0,09 g/t Au, 0,01 % Mo et 6,7 g/t Ag (1,77 % éq.Cu*) sur 3,12 mètres.





Phase 3 (résultats publiés le 5 novembre 2019) : MYT-19-33 (1200E) : 0,11 % Cu, 0,06 g/t Au et 2,7 g/t Ag (0,19 % éq.Cu*) sur 93,1 mètres.

Nouvelles cibles générées grâce au nouveau modèle en 3D et campagne de forage de 2 000 m

Au cours de la dernière année, un modèle géologique en 3D de la minéralisation dans le secteur principal du projet Mythril a été construit à l’aide de Leapfrog Geo, afin d’améliorer notre compréhension des contrôles du système minéralisé et définir un nouveau potentiel à vérifier par forage. En tout, 10 cibles de forage ont été générées en étudiant les relations entre la géologie, l’altération et les propriétés géophysiques du modèle, pour un total de 2 500 mètres de forage, dont 2 000 mètres seront forés durant ce programme.

L’enveloppe minéralisée a été modélisée afin de localiser les endroits où il manquait d’information sur la minéralisation en Cu-Au-Mo-Ag qui étaient associés à des contextes géologiques et géophysiques favorables afin d’augmenter l’étendue du halo minéralisé. Ces cibles comprennent des secteurs non testés où l’on observe des anomalies de chargeabilité de PP entre des intersections de forage ouvertes, ou encore des anomalies magnétiques protubérantes sur le modèle d’inversion magnétique en 3D présentes près du contact avec le conglomérat au sud. Les cibles basées sur les anomalies magnétiques en 3D visent de la minéralisation de Cu-Mo-Au-Ag enrichie en magnétite comme celle observée en surface aux indices Liv et Luthien.

Les blocs aurifères découverts en 2019 au nord-est du couloir principal coïncident avec une anomalie de PP et ce secteur d’intérêt sera aussi vérifié durant cette phase de forage.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP, Probe Metals Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101. Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : www.explorationmidland.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Midland, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Midland de temps à autre auprès des autorités de règlementation en valeurs mobilières.

