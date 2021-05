WINFARM : Annexe - Communiqué de presse relatif à l'Assemblée Générale Mixte du 31/05/2021.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, le 27 mai 2021





ANNEXE – COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 31/05/2021

L’Assemblée Générale Mixte annuelle de WINFARM se tiendra le 31 mai 2021 à 9h30 au siège social à huis clos, hors la présence de ses actionnaires.

Compte tenu du contexte de crise sanitaire actuel lié à la pandémie de la Covid-19 et conformément à l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, telle que modifiée et dont les dispositions ont été prorogées par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, l’Assemblée Générale du 31 mai 2021 se tiendra à huis clos, c’est-à-dire sans que les actionnaires (et les autres personnes ayant le droit d’y assister) ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Conformément au décret n°2020-418 du 10 avril 2020, modifié par le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020, il a également été décidé que l’Assemblée générale mixte sera présidée par le Président du Conseil d’administration et que les scrutateurs seront Victor ETIENNE et Anne ETIENNE.

L’ensemble des documents relatifs à l’Assemblée générale mixte du 31 mai 2021 ainsi que le formulaire de vote par correspondance ou par procuration sont tenus à la disposition des actionnaires et peuvent être consultés sur le site de WINFARM : www.winfarm-group.com selon les dispositions légales et réglementaires applicables.

Compte tenu de l’impossibilité pour les actionnaires d’assister ou de se faire représenter physiquement à l’Assemblée Générale, aucun vote ne sera possible le jour de l’Assemblée Générale et seuls seront pris en compte les votes à distance reçus en amont. WINFARM invite donc ses actionnaires à voter par correspondance ou par procuration selon les modalités qui sont décrites dans l’avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 14 mai 2021 ainsi que dans un journal d’annonces légales « Le Courrier Indépendant »

Les actionnaires ont la possibilité de poser des questions écrites par voie postale ou via l’adresse e-mail suivante : contact@winfarm-group.com selon les modalités précisées dans l’avis de convocation.

L’Assemblée Générale sera retransmise en intégralité, en direct et en différé, sur le site internet de la Société (www.winfarm-group.com)via un lien ZOOM qui retransmettra l’Assemblée en direct.

La Société sera particulièrement attentive au respect des droits des actionnaires et veillera à la qualité du dialogue actionnarial notamment via le vote par correspondance et la procédure des questions écrites.

Les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet de la Société (www.winfarm-group.com), qui précise les modalités pratiques de cette Assemblée.

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, WINFARM est aujourd’hui le n° 1 français de la vente à distance pour le monde agricole. WINFARM propose aux agriculteurs et éleveurs des solutions globales, uniques et intégrées pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération. Fort d’un un large catalogue de plus de 15 500 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 44 500 clients en France et en Belgique.

En 2020, WINFARM a enregistré un chiffre d’affaires de 98,9 M€ supérieur à son objectif.

A l’horizon 2025 WINFARM ambitionne de doubler de taille avec un objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

