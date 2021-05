Les données d’Equifax Canada indiquent que la crise financière liée à la COVID-19 n’est pas terminée pour les consommateurs et les petites entreprises

TORONTO, 27 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equifax Canada a dévoilé de nouvelles données indiquant que la pandémie de COVID-19 a eu une incidence variée sur les consommateurs et les entreprises. Beaucoup d’entre eux vivent un stress financier, tandis que d’autres ont constaté des améliorations à leur situation financière.



En moyenne, les consommateurs ont constaté une baisse du solde de leurs cartes de crédit pendant la pandémie, et les niveaux de dettes plus faibles se sont combinés au moins grand nombre de paiements manqués pour faire augmenter les pointages de crédit dans l’ensemble. Toutefois, pour les entreprises, la baisse de la demande sur le plan du crédit représente un signal d’alerte, notamment au cours des trois derniers mois de 2020. Les interrogations de crédit ont chuté de plus de 60 % dans le secteur pétrolier et gazier, ont diminué de 48 % dans le secteur de la construction et les activités liées au commerce de détail ont chuté de 45 %.

« D’un point de vue commercial, les données suggèrent que ces moments difficiles se poursuivront pour les petites et moyennes entreprises », a déclaré Rebecca Oakes, vice-présidente associée, analyses avancées à Equifax Canada. « Comme pour le crédit à la consommation, une utilisation réduite a entraîné une légère augmentation des pointages commerciaux au Canada, mais il ne s’agit pas nécessairement d’une bonne chose. Les entreprises tirent profit du crédit commercial auprès des fournisseurs dans le cadre de leurs opérations quotidiennes et, par conséquent, une diminution d’opérations peut indiquer un stress financier précoce. Les petites entreprises doivent dépenser de l’argent pour faire de l’argent, et en ce moment, elles ne dépensent tout simplement pas. »

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/715b4a06-af75-4076-9c35-624b5269fe1a/fr

LES DÉPENSES PAR CARTE DE CRÉDIT REVIENNENT À DES NIVEAUX NORMAUX

Le rendement des cartes de crédit est généralement une bonne indication de la santé financière des consommateurs. Les mesures de confinement au début de 2020 ont entraîné une baisse des dépenses portées aux cartes de crédit, qui sont revenues à des niveaux normaux en fin d’année. Les soldes de cartes de crédit qui ont diminué représentent l’incidence des consommateurs qui remboursent davantage leurs dettes. La vague de prestations du revenu disponible offertes par le gouvernement a permis à 26 % de plus de consommateurs d’afficher des soldes renouvelables plus bas en 2021. Cela a inversé la tendance qui prévalait avant la pandémie de COVID-19, alors que les dettes liées aux cartes de crédit prenaient rapidement de l’ampleur.

Le nettoyage de la dette non hypothécaire des consommateurs est évident sur le plan du rendement global, et peu de gens n’effectuent pas leurs paiements mensuels. Le nombre de personnes qui sont passées du statut « en retard » au statut « à jour » (700 000) a surpassé le nombre de personnes qui ont commencé à manquer des paiements (600 000) en 2020. Ces faits viennent inverser la tendance de 2019 lorsque les personnes affichant un compte en souffrance (850 000) avaient surpassé celles qui revenaient sur la bonne voie (600 000).

« Sans aucun doute, la pandémie a nui à la vie de nombreux Canadiens, mais ces nouvelles données permettent d’entrevoir un certain espoir à savoir que beaucoup d’autres ont maintenu, voire amélioré leur situation financière par rapport à l’an dernier », ajoute Mme Oakes. « Les programmes de financement du gouvernement qui touchent à plusieurs aspects de l’économie offriront une aide supplémentaire. Du côté du crédit, cependant, les chiffres suggèrent davantage une reprise en K pour les plus jeunes consommateurs, parmi lesquels certains s’en tireraient mieux que d’autres. »

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/35837844-e1dd-4341-84ba-5b7dd1d59667/fr

Les paiements manqués et l’utilisation élevée du crédit renouvelable, comme les cartes et les marges de crédit, sont les principaux éléments qui influencent le pointage de crédit d’un consommateur. En raison de l’amélioration de ces facteurs, 50 % des Canadiens ont affiché des pointages de crédit plus élevés au cours de la dernière année, comparativement à 45 % en 2019.

L’amélioration des conditions de crédit était plus évidente dans les groupes d’âge plus jeunes. Bien qu’ils soient habituellement plus susceptibles de manquer des paiements, ces derniers ont affiché l’amélioration la plus importante d’une année à l’autre. De plus, leur utilisation du crédit renouvelable a également affiché l’amélioration la plus importante par rapport à la période précédant la pandémie de COVID-19. Cela a du moins représenté partiellement l’incidence des programmes comme la PCU et la réduction importante des achats fréquents payés par carte de crédit comme l’essence, les voyages et les restaurants.

« Nous nous attendons à ce que la reprise du secteur commercial demeure inégale et alimentée par le secteur », a déclaré Mme Oakes. « Nous suivons ces données de très près, car les petites et moyennes entreprises sont incroyablement importantes pour l’économie canadienne. Les employés à faible revenu et les jeunes sont particulièrement touchés par les mesures de confinement actuelles. Nous nous attendons cependant à un important rebondissement de ce secteur de l’économie une fois que les entreprises pourront rouvrir, mais la reprise pourrait ne pas être uniforme pour tous les secteurs. »

Equifax Canada continuera d’offrir des aperçus sur les répercussions de la crise économique, tout en évaluant l’incidence négative sur le développement des entreprises. Ces aperçus sont produits par l’entremise de données et en appliquant une variété de pointages et d’indices pour évaluer les tendances commerciales actuelles et futures.

À propos d’Equifax

À Equifax (NYSE : EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant qu’entreprise internationale axée sur les données, les analyses et les technologies, nous jouons un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une confiance plus grande. Notre combinaison unique de données différenciées, d’analyses et de technologies infonuagiques alimente des aperçus qui permettent aux gens de prendre des décisions qui les feront aller de l’avant. Ayant son siège social à Atlanta et soutenue par plus de 11 000 employés dans le monde entier, Equifax exploite des activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez le site Equifax.ca .





