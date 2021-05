Urbanimmersive annonce les résultats de son deuxième trimestre 2021

English French

SAINT-HUBERT, Québec, 27 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF) annonce aujourd’hui certains résultats financiers et présente les faits saillants des activités de son deuxième trimestre se terminant le 31 mars 2021. Les états financiers intérimaires condensés consolidés et le rapport de gestion peuvent être consultés sur SEDAR à l’adresse https://www.sedar.com/.



FAITS SAILLANTS

Pour son deuxième trimestre 2021, la Société a généré des revenus totaux de 982k$, en hausse de 91k$ ou 10,2% sur l’an dernier;

Au cours du trimestre, des débentures convertibles d’une valeur nominale de 3,07m$ ont été converties en actions ordinaires pour un total de 4,5m$ de débentures converties depuis le début de l’exercice;

Au 31 mars 2021, les liquidités de la Société totalisaient 2,56m$, soit une augmentation importante de 1,84m$ comparativement au trimestre précédent et près de 4,0m$ début avril 2021 suivant la clôture d’un placement privé de 3,0m$;

Au cours du trimestre, la Société a procédé au lancement de son produit innovateur de visites interactives 3D, UiMeet3D, de même qu’une version 2.0 de son application mobile UI Capture. La Société a également déposé une première demande de brevet pour UiMeet3D;

Au cours du trimestre, la Société a commencé à vendre ses premières licences annuelles dans le marché de la sécurité (réf. services de police et de pompiers) pour l’utilisation de ses visites immersives 3D;





PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES

Période de 3

mois terminée le

31 mars

2021 Période de 3

mois terminée le

31 mars

2020 Période de 6

mois terminée le

31 mars

2021 Période de 6

mois terminée le

31 mars

2020 En milliers $ En milliers $ En milliers $ En milliers $ Volume marchand brut (VMB)* 2 582 2 203 4 907 3 795 Produits 982 890 1 880 1 492 CMV et frais directs 267 194 559 225 Marge brute

(avant amortissement) 664 697 1 231 1 268 Amortissement 158 131 332 280 Charges opérationnelles 595 619 1 121 1 175 BAIIA** 69 54 144 70 Autres dépenses *** 461 227 1 660 424 Bénéfice net (perte nette) (551) (308) (1 882) (638) Perte nette par action ordinaire (0,01) (0,00) (0,02) (0,01)

* Le VMB représente la valeur de toutes les transactions effectuées par les marchands utilisant la plateforme d’Urbanimmersive pour la facturation ou la collecte des paiements de leurs services

** En Q1-21, le BAIIA a été ajusté pour les frais de constitution d’une filiale (17k$) et les honoraires légaux encourus pour la cotation sur le marché OTCQB (17k$)

*** L’augmentation des autres dépenses s’explique principalement par l’ajustement non-récurrent requis aux intérêts théoriques et aux justes valeurs des dérivés incorporés aux débentures convertibles suivant leur conversion en actions et ce, pour un ajustement net de 549k$ pour Q2-21 et de 1 599k$ pour les 6 premiers mois de l’exercice.



RÉALISATIONS

« Au cours du trimestre, nous avons dû naviguer une fois de plus dans un contexte économique particulièrement difficile avec un nombre de transactions immobilières en forte baisse (-50%) comparativement à l’an dernier, en grande partie attribuable à la crise sanitaire actuelle. Dans ce marché de vendeurs, plusieurs transactions immobilières se complètent sans même avoir le temps d’être listées et donc sans visite virtuelle produite. Dans ce contexte, nous sommes fiers d’avoir pu livrer de tels résultats et sommes encouragés pour la suite, notamment de par la forte croissance observée récemment dans l’utilisation de nos visites immersives 3D et plans de plancher et notre positionnement sur le marché ainsi qu’un retour à la normale attendu dans les activités immobilières plus tard cette année.

Bien que les mesures de confinement et la rareté de transactions immobilières viennent affecter temporairement nos résultats à court terme, la crise sanitaire actuelle a permis d’accentuer de façon importante l’adoption et l’utilisation permanente d’environnements virtuels dans multiples secteurs d’activités (ex : immobilier résidentiel et commercial, commerce de détail, gestion d’actifs, industriel, sécurité, etc.) et nous portent à croire que l’avenir d’Urbanimmersive est très prometteur à moyen et long terme. Le support des investisseurs stratégiques ayant décidé de participer au récent placement privé ou converti leurs débentures en actions de leur gré représente pour nous une validation additionnelle envers notre entreprise et notre plan d’affaires.

Par ailleurs, le fait d’avoir solidifié notre situation financière par la conversion de 4,5m$ de débentures convertibles en actions et la clôture d’un placement privé de 3,0m$ nous offre de la flexibilité pour accélérer la commercialisation de nos nouveaux produits innovateurs et être davantage à l’affût d’opportunités stratégiques », a déclaré Simon Bédard, chef de la direction financière d’Urbanimmersive.

« Ce trimestre fort important nous a permis d’établir les bases pour de nouveaux axes de croissance et sources de revenus récurrents pour notre Société. D’abord, nous anticipons que nos visites 3D interactives uniques (UiMeet3D), dont la demande est déjà très forte, pourront être utilisées très prochainement dans de nombreux secteurs d’activités, notamment auprès des agents immobiliers et dans le commerce de détail. L’annonce de premiers contrats pour offrir l’utilisation de nos visites immersives 3D sous forme de licence annuelle dans de nouveaux marchés tels que la sécurité confirme également tous les avantages concurrentiels et le potentiel de nos solutions dans de tels environnements et nous permettra d’accroitre nos revenus récurrents et diversifier nos activités. Notre entente préliminaire avec Prospect Software devrait nous permettre également d’étendre plus rapidement nos activités auprès de joueurs importants dans le marché immobilier. Ces réalisations importantes, nos récents progrès quant au développement de produits, notre situation financière solide et notre positionnement stratégique nous permettent de regarder vers l’avenir avec beaucoup d’optimisme », a déclaré Ghislain Lemire, président et chef de la direction d’Urbanimmersive.

Par ailleurs, la Société a également émis 286 302 actions au prix de 0,165$ à certains dirigeants et employés à titre de rémunération variable couvrant le plus récent trimestre.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Vidéoconférence pour les investisseurs

Urbanimmersive organisera une vidéoconférence pour discuter des résultats du deuxième trimestre 2021 et répondre aux questions à 13h00 (heure normale de l’Est) jeudi le 27 mai 2021. Pour participer à la vidéoconférence, veuillez utiliser le lien suivant : https://urbanimmersive.zoom.us/j/96323915925.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive offre une solution de gestion d'entreprise de logiciel en tant que service (‘SaaS’) essentielle aux fournisseurs de contenu visuel desservant les marchés immobiliers résidentiels, commerciaux, de la construction et des entreprises locales. La plateforme d’Urbanimmersive aide les clients à augmenter leur productivité opérationnelle tout en aidant à exploiter tout le potentiel de création de contenu visuel grâce à un outil de création de sites web de pointe, à une indexation d'images basée sur l'intelligence artificielle, à des systèmes de transfert de fichiers robustes et à des solutions de technologie visuelle interactive. La technologie de base d'Urbanimmersive est un émulateur 3D alimenté par un algorithme de post-production de reconnaissance visuelle de contenu qui offre des alternatives rentables en ligne et hors ligne aux moteurs 3D traditionnels pour la création d'environnements numériques immersifs. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d’importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C’est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d’autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d’analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre des déclarations prospectives.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :



Urbanimmersive

Ghislain Lemire

Président et chef de la direction

514 394-7820, poste 202

ghislainlemire@urbanimmersive.com



Simon Bédard, CA, CPA, CFA, MBA

Chef de la direction financière

514 394-7820, poste 224

simonbedard@urbanimmersive.com