GMAC begrüßt renommierte südamerikanische Business School als neuestes Mitglied

RESTON, VA., May 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Graduate Management Admission Council™ (GMAC™) hat heute bekanntgegeben, dass die EGADE Business School am Tecnológico de Monterrey den Council als neuestes Mitglied verstärkt. Die EGADE Business School hat ihren Sitz in Mexiko und wurde aufgrund ihrer erstklassigen Studienprogramme und der internationalen Anerkennung in und außerhalb Lateinamerikas ausgewählt. Damit ist sie im globalen Verbund der 229 führenden Wirtschaftsschulen eine hervorragende Vertretung für diese Region.



„Die EGADE Business School an der Tecnológico de Monterrey hat sich einen weltweit anerkannten Ruf als führende Institution für wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge in Lateinamerika aufgebaut. Sie verfolgt das Ziel, unternehmerische Führungskräfte auszubilden, die gemeinsame Werte schaffen und die Gesellschaft transformieren“, so Dr. Osmar Zavaleta, Interimsdekan der EGADE Business School. „Die EGADE schätzt den Austausch von Ideen und Best Practices mit unseren globalen Kollegen, und die GMAC-Mitgliedschaft bietet eine wertvolle Plattform zur Verbesserung dieses Austauschs mit anderen GMAC-Mitgliedsschulen.“

„Die Pandemie hat uns gezeigt, wie wir in der unruhigen Umgebung einer vernetzten Welt innovativ und anpassungsfähig sein können“, so Sangeet Chowfla, President und CEO von GMAC. „Wir schätzen die globale Vision und den ganzheitlichen Ansatz der EGADE Business School und freuen uns auf ihren Beitrag bei der Förderung der postgradualen Managementausbildung.“

EGADE Business Schools gehört zu einer ausgewählten Gruppe von internationalen Institutionen, die die „Triple-Crown“ der Exzellenz von den drei führenden globalen Akkreditierungssystemen für die Qualitätsbewertung und kontinuierliche Verbesserung von Lehrgängen der Wirtschaftswissenschaft erhalten haben: Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), Association of MBAs (AMBA) und EFMD Quality Improvement System (EQUIS). Die EGADE Business School hat 2021 das vierte Jahr in Folge die Quacquarelli Symonds (QS)-Rangliste in Mexiko und Lateinamerika mit ihren Vollzeit-MBA-Studiengängen „Innovation & Entrepreneurship“ und „Master in Finance“ angeführt und wird für ihren kürzlich eingeführten „Masters in Management“ erstmals als Regional Leader genannt.

Um für die Mitgliedschaft im GMAC in Betracht zu kommen, müssen Hochschulen ein selektives Aufnahmeverfahren durchlaufen, einen Master-Studiengang in Betriebswirtschaft, Managementfächer oder vergleichbare Fächer anbieten und ihre Unterstützung für die Mission des GMAC durch Nutzung seiner Produkte und Dienstleistungen belegen.

Über GMAC ™

Der Graduate Management Admission Council™ (GMAC™) ist ein zielorientierter Verband führender Business Schools mit postgradualen Studiengängen auf der ganzen Welt. GMAC wurde 1953 gegründet und entwickelt Lösungen, über die sich Business Schools und Kandidaten gegenseitig entdecken, bewerten und miteinander vernetzen können.

GMAC™ bietet erstklassige Forschung, Branchenkonferenzen, Tools für die Anwerbung sowie Assessments im Bereich postgradualer Management-Studiengänge sowie Tools, Ressourcen, Veranstaltungen und Dienstleistungen, die Kandidaten während ihrer Zeit an der Hochschule begleiten. Die Prüfung Graduate Management Admission Test™ (GMAT™), Eigentum von GMAC und von diesem verwaltet, ist der am weitesten verbreitete Bewertungstest von Business Schools mit postgradualen Studiengängen.

GMAC™ ist außerdem Eigentümer und Administrator der Prüfung NMAT von GMAC™ (NMAT™) und vom Executive Assessment (EA). Mehr als 7 Millionen Bewerber auf ihrem Weg zu einem Masterabschluss in Wirtschaftswissenschaften besuchten im vergangenen Jahr die GMAC-Website mba.com , um sich über mögliche Business Schools zu informieren, sich auf Prüfungen vorzubereiten und dafür anzumelden sowie Ratschläge zum Zulassungsprozess zu erhalten. BusinessBecause und The MBA Tour sind Tochtergesellschaften von GMAC™, einem globalen Unternehmen mit Niederlassungen in China, Indien, Großbritannien und den USA.

Um mehr über unsere Tätigkeit zu erfahren, besuchen Sie bitte www.gmac.com .

