GMACに中南米の最上位ビジネススクールが新たに加盟

バージニア州レストン発, May 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 経営学修士課程入学審査協議会 (Graduate Management Admission Council™ : GMAC™) は本日、 モンテレイ工科大学EGADEビジネススクール (EGADE Business School at Tecnológico de Monterrey、以下「EGADEビジネススクール」) が同協議会の最新メンバーとして加盟したことを発表した。メキシコにあるEGADEビジネススクールは、世界最高クラスのプログラムに選ばれ、中南米内外で国際的に高く評価されている。中南米地域を代表するスクールが、世界各地の最上位ビジネススクール229校で構成される国際的な協議会に加わった。



EGADEビジネススクール暫定学部長のオスマル・サバレタ (Osmar Zavaleta) 博士は次のように述べている。「EGADEビジネススクールは、中南米トップの経営学教育機関として国際的に高く評価されています。当校では、共通の価値を創造し、社会を変革する起業家リーダーの能力開発に取り組んでいます。さらに、世界各地のビジネススクールとアイデアやベストプラクティスを積極的に交換しています。GMAC加盟により、他のGMAC加盟校との交流を強化できる貴重なプラットフォームを利用することができます。」

GMAC会長兼CEOのサンギート・チョウフラ (Sangeet Chowfla) は次のように述べている。「パンデミックの教訓として、私たちは相互に接続された世界のディスラプティブな環境の中で、革新的であることや適応することを学びました。EGADEビジネススクールのグローバルな視点と総合的なアプローチを高く評価しており、同校が経営学大学院教育の進歩に貢献すると期待しています。」

EGADEビジネススクールは、経営学教育の品質評価と継続的改善に関する世界的な認証制度3つ (Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)、MBA協会 (Association of MBAs: AMBA)、欧州品質改善システム (EFMD Quality Improvement System: EQUIS)) から最優秀の評価を受け、「三冠」を獲得した世界でも数少ない教育機関の1つである。2021年、EGADEビジネススクールはイノベーション&アントレプレナーシップの全日制MBAおよび金融修士号プログラムに対して、クアクアレリ・シモンズ社 (QS) の世界大学ランキングでメキシコ・中南米地域トップを4年連続で獲得し、最近導入された経営学修士課程でも今回初めて地域リーダーとしてランキングされた。

GMAC加盟を検討する学校は、入試選考プロセスを継続的に実施する必要がある。さらに、経営管理、経営科目、またはこれと同等の修士プログラムを提供し、同協議会の商品サービスを利用して、GMAC使命の支援を実践することが求められる。

