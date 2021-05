GMAC, 남미 정상급 비즈니스 스쿨 회원교로 등록

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Chinese (Simplified)

미국 버지니아주 레스턴, May 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Graduate Management Admission Council™ (GMAC™)는 EGADE Business School at Tecnológico de Monterrey 이 신규 회원교로 등록되었다고 밝혔다. 멕시코에 위치한 EGADE Business School은 세계적 수준의 프로그램과 더불어 자국은 물론 남미 전역에서 국제적 명성을 가지고 있으며, 전 세계 229곳의 비즈니스 스쿨이 가입한 본 단체에서 남미 지역을 대표할 훌륭한 학교다.



EGADE Business School 학장 직무대행을 맡고 있는 Dr. Osmar Zavaleta는 “EGADE Business School at Tecnológico de Monterrey은 남미 지역 비즈니스 스쿨을 대표하는 학교로 국제적 명성을 쌓아 왔으며, 공유 가치를 창출하고 사회를 뒤바꿀 기업가 정신을 가진 리더 육성에 매진하고 있다”면서 “EGADE는 전 세계 경영대학원들과 아이디어, 베스트 프랙티스를 적극 공유하고 있으며, GMAC는 앞으로 단체 내 다른 학교들로 그 범위를 확대할 소중한 플랫폼이 될 것”이라고 말했다.

GMAC 대표 겸 CEO인 Sangeet Chowfla는 “팬데믹 상황으로 인해 우리는 서로 연결된 세상의 혁신적 환경 속에서 혁신성과 포용성을 요구 받고 있다”면서 “EGADE Business School의 글로벌 비전과 종합적 접근 방식을 높게 평가하며 앞으로 경영대학원 교육 발전에 이바지하기를 기대한다”고 밝혔다.

EGADE Business School은 Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), Association of MBAs (AMBA), EFMD Quality Improvement System (EQUIS) 등 경영대학원 교육 품질 평가 및 지속적 발전을 위한 글로벌 평가인증 3대 지표에서 모두 우수 평가를 획득한 학교 중 하나다. 또한 EGADE Business School은 Full-Time MBA in Innovation & Entrepreneurship 프로그램을 통해 2021년, 4년 연속으로 Quacquarelli Symonds (QS) 멕시코 및 남미 랭킹 정상에 올랐으며 최근 도입한 Masters in Management를 통해 처음으로 지역 리더로 선정되었다.

GMAC 가입을 원하는 학교는 신청 절차와 엄격한 선발 과정을 거쳐야 한다. 해당학교는 경영학이나 관련 분야 교육을 진행하는 박사 과정을 운영해야 하며, 제품 및 서비스 사용을 통해 GMAC의 사명을 적극 지원해야 한다.

GMAC™ 개요

Graduate Management Admission Council™ (GMAC™)은 전 세계 유수 경영대학원이 모인 목적 중심 단체다. 1953년에 설립된 GMAC는 경영대학원 측과 응시자들이 서로를 더 원활하게 발견하고 평가하며 연결하는 데 도움을 줄 솔루션을 찾기 위해 최선을 다하고 있다.

GMAC™는 교육 업계를 위해 과학적인 입학 사정 기법을 향상하도록 설계된 세계 최고 수준의 리서치와 업계 컨퍼런스, 인재 유치 툴, 평가 서비스를 제공한다. GMAC는 전 세계에서 가장 폭넓게 사용되는 경영 대학원 입학 평가 시험인 Graduate Management Admission Test™ (GMAT™)를 소유, 운영한다.

기타 GMAC™가 소유, 운영 중인 시험으로는 NMAT by GMAC™ (NMAT™) 시험 및 Executive Assessment(EA) 시험이 있다. GMAC의 mba.com 은 연간 700만여명이 방문해 경영대학원 종류와 준비, 시험 등록, 입학 절차에 대한 정보를 얻고 있다. 중국, 인도, 영국, 미국에서 운영되는 글로벌 조직인 GMAC™ 자회사로는 BusinessBecause , The MBA Tour 가 있다.

자세한 정보는 www.gmac.com 에서 확인할 수 있다.

