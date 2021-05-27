GMAC欢迎拉丁美洲顶级商学院成为其最新会员

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弗吉尼亚州莱斯顿, May 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 管理专业研究生入学考试委员会 （Graduate Management Admission Council™，GMAC™）今天宣布， 蒙特雷科技大学EGADE商学院 已成为该委员会的最新成员。EGADE商学院位于墨西哥，因其世界一流的项目和在拉丁美洲及其他地区的国际认可度而被选中，在由全球229所顶级商学院组成的全球协会中增加了该地区的代表性。



“蒙特雷科技大学EGADE商学院作为拉丁美洲领先的商业教育机构建立了全球公认的声誉，致力于为创造共同价值和改变社会的创业领袖赋能。”EGADE商学院临时院长Osmar Zavaleta博士表示， “EGADE致力于与我们的全球同行交流思想和最佳做法，GMAC会员为加强GMAC其他会员学校的交流提供了一个宝贵的平台”。

GMAC总裁兼首席执行官Sangeet Chowfla表示：“新冠肺炎疫情的大流行让我们认识到，在一个相互关联的世界的颠覆性环境中，要具有创新性和适应性。我们重视EGADE商学院带来的全球愿景和整体方法，并期待他们为推进管理专业研究生教育作出贡献。”

EGADE商学院是获得国际知名的三大全球商业教育质量评估和持续改进系统认证的“三冠王”卓越机构之一，三大认证机构包括：美国国际管理教育联合会认证系统（AACSB）、英国工商管理硕士学会（AMBA）和欧洲管理发展基金会质量改进系统（EQUIS）。EGADE商学院凭借其全日制创新和创业MBA及金融硕士项目，在2021连续第四年在Quacquarelli Symonds（QS）墨西哥和拉丁美洲排名中位列第一，并有可能凭借其最近推出的管理硕士项目首次成为区域领导者。

一所学校如要获得GMAC会员资格，必须保持有选择性的招生程序；提供工商管理、管理科目或同等领域的硕士课程；并通过使用其产品和服务来证明对GMAC使命的支持。

关于GMAC ™

管理专业研究生入学考试委员会（Graduate Management Admission Council™，GMAC™）是一家由全球一流研究生商学院组成的任务驱动型协会组织。委员会成立于1953年，致力于创建解决方案和创造体验以促进商学院和学生之间更好地相互发现、评价和联系。

GMAC™为管理专业研究生教育行业提供世界级的研究、行业会议、招聘工具和评估方法，以及帮助指导学生完成高等教育的工具、资源、活动和服务。 管理专业研究生入学考试（Graduate Management Admission Test™，GMAT™）由GMAC拥有和管理，是使用最为广泛的研究生商学院入学评估方法。

GMAC™还通过GMAC™（NMAT™）考试和Executive Assessment（EA）评估来拥有和管理NMAT。去年，超过700万参加商务硕士或MBA的候选人访问了GMAC的 mba.com 网站，搜索商学院、准备和注册考试以及获得有关入学过程的建议。 BusinessBecause 和 The MBA Tour 是GMAC™的子公司。GMAC是一家全球性组织，在中国、印度、新加坡、英国和美国设有办事处。

了解有关我们工作的更多内容，请访问 www.gmac.com

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