GMAC 迎接頂級拉丁美洲商學院作為其最新成員

美國維珍尼亞里斯頓, May 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 研究生管理入學委員會 (Graduate Management Admission Council™ , GMAC™) 今天宣佈 Tecnológico de Monterrey 的 EGADE Business School 已成為委員會的最新成員。EAGADE Business School 位於墨西哥,因其在拉丁美洲及以外的世界一流課程和國際認可而入選,從而讓該區在由全球 229 家頂級商學院組成的全球協會中提高代表地位。



EGADE Business School 臨時院長 Osmar Zavaleta 表示:「Tecnológico de Monterrey 的 EGADE Business School 作為領先的拉丁美洲商業教育機構,至今已成功建立全球認可的聲譽,致力為建立共同價值和轉型社會的企業家領導者提供支援。EGADE 致力與全球同行人士與 GMAC 會籍提供一個有價值的平台,以加強與其他 GMAC 會員學院的交流。」

GMAC 總裁兼行政總裁 Sangeet Chowfla 說:「疫情已教曉我們在互聯世界顛覆性環境中展現創新和適應力。我們重視 EGADE Business School 帶來的全球願景和整體方針,並期待他們對促進研究生管理教育作出貢獻。」

EGADE Business School 是國際上在商務教育質素評估和持續改良方面獲得三大全球領先認證系統「三個冠軍」的少數學院之一:Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)、Association of MBAs (AMBA),及 EFMD Quality Improvement System (EQUIS)。在 2021 年,EGADE Business School 已連續第四年以其創新與企業家全日制工商管理碩士和金融碩士課程在墨西哥和拉丁美洲的Quacquarelli Symonds(QS) 排名中名列前茅,並在最近推出的管理碩士課程中首次成為地區領導者。

要被考慮成為 GMAC 會員,學院必須保持選擇性的取錄流程;提供工商管理、管理學科或同等學歷的碩士課程;並透過使用其產品和服務來展示對GMAC 使命的支持。

關於 GMAC ™

研究生入學管理委員會 (The Graduate Management Admission Council™ - GMAC™) 是全球領先的研究生商學院協會。GMAC 成立於 1953 年,致力為商學院和申請人建立解決方案和經驗,以便更好地發現、評估及相互連繫。

GMAC™ 為研究生管理教育行業提供世界一流的研究、行業會議、招聘工具和評估,以及有助指導申請人完成高等教育之旅的工具、資源、活動和服務。由 GMAC 擁有和管理的研究生入學管理考試™ (GMAT™) 是備受廣泛使用的畢業生商學院評估準則。

GMAC™ 還擁有並管理 NMAT by GMAC™ (NMAT™) 考試和行政人員評估 (EA)。去年,超過 700 萬名商科碩士或工商管理碩士申謮者瀏覽 mba.com ,以探索商學院的選擇、準備及註冊考試並獲得有關錄取過程的建議。 BusinessBecause 及 The MBA Tour 是 GMAC™ 的子公司,是一家全球性組織,在中國、印度、英國及美國均設有辦事處。

如欲了解更多我們的工作,請瀏覽: www.gmac.com

傳媒聯絡人: