Rapprochement de Bourse Direct et de Exoé

Bourse Direct est en discussion exclusive pour l’acquisition d’une participation majoritaire de 80%* dans le capital de la société Exoé afin de compléter son offre de service pour une clientèle d’investisseurs institutionnels, en partenariat avec les fondateurs de cette société.

Bourse Direct et Exoé vont ainsi déployer ensemble une offre de service intégrée, à destination des professionnels de la gestion d’actifs et proposer:

une table de négociation externe, forte de l’expertise des équipes d’Exoé,

une diversité de places de négociations basée sur les systèmes de routage d’ordres de Bourse Direct,

une offre de tenue de comptes- conservation complète.

Bourse Direct et Exoé seront donc en mesure de proposer un service unique et indépendant comprenant les meilleurs conditions d’exécution au meilleur prix, un service de back-office sur mesure et la mise à disposition des reportings couvrant les besoins réglementaires des sociétés de gestion.

*sous réserve de l’accord des autorités de tutelle

A propos de Exoé

Fondée en 2006, Exoé propose une table de négociation experte et indépendante pour les professionnels de la gestion d’actifs.

Forte d’une équipe de 15 personnes, la société offre un service d’externalisation technologique, réglementaire et humain pour l’exécution des ordres des sociétés de gestion.

A propos de Bourse Direct

Acteur majeur de la bourse sur Internet en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution. Avec un tarif à moins de 1 € l’ordre de bourse, Bourse Direct, récompensée sur cinq années consécutives pour la qualité de son service client, offre à sa clientèle un service dédié à la Bourse, son cœur de métier sur tous types de supports y compris mobiles et tablettes. Expert des marchés boursiers, Bourse Direct dispose d’une plate-forme complète de services et de produits financiers traités sur Internet ainsi que d’outils innovants à la pointe de la technologie.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA PME, est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur www.boursedirect.fr, rubrique Corporate.

CONTACTS PRESSE :

BOURSE DIRECT - Virginie de Vichet 01 56 43 70 20

IMAGE 7 - Claire Doligez 01 53 70 74 48





