Nexity : Ajustement du ratio d’attribution d’actions des « ORNANE 2018 » (ISIN FR0013321429) et des « OCEANE 2021 » (ISIN FR0014002ZE9)

NEXITY

Société anonyme

au capital de 280.648.620 euros

Siège Social : 19, rue de Vienne – TSA 50029 -

75801 PARIS Cedex 08

444 346 795 RCS Paris

Ajustement du ratio d’attribution d’actions des

Obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes

émises le 2 mars 2018 et venant à échéance le 2 mars 2025

(ISIN FR0013321429, les « ORNANE 2018 »)

et

Obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes

émises le 19 avril 2021 et venant à échéance le 19 avril 2028

(ISIN FR0014002ZE9, les « OCEANE 2021 »)

Conformément aux dispositions de l’article R 228-92 du Code de commerce, les porteurs d’ORNANE 2018 et d’OCEANE 2021 sont informés que les actionnaires de la société Nexity (la « Société ») ont décidé, lors de l’Assemblée Générale Mixte du 19 mai 2021, la distribution de sommes prélevées sur le bénéfice distribuable de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à hauteur de 2,00 euros par action.

En conséquence, conformément à l’article 16.7.2.10 des Terms and Conditions relatifs aux ORNANE 2018 et à l’article 14.6.2.10 des Terms and Conditions relatifs aux OCEANE 2021, le Conversion/Exchange Ratio (au sens qui est attribué à cette expression dans les Terms and Conditions) est ajusté comme suit à compter du 26 mai 2021 :

ORNANE 2018 : le Conversion/Exchange Ratio (qui était, à la suite de l’ajustement du 26 mai 2020, égal à 1,208) est ajusté à 1,243;





OCEANE 2021 : le Conversion/Exchange Ratio (qui était, depuis la date d’émission, égal à 1), est ajusté à 1,046.





Paris, le 27 mai 2021

