Planet Media : Confirmation de la croissance au 1er trimestre : +8%

Confirmation de la croissance au 1er trimestre : +8%



Les activités Média en croissance de +13%

Un début d’exercice encourageant dans un contexte de reprise économique

Planet Media (FR0010211037 – ALPLA), annonce ce jour la publication de son chiffre d’affaires combiné pour le 1er trimestre 2021.

En M€, données combinés 1, non audités T1

2021 T1

2020 Δ

21/20 Chiffre d’affaires Media 1,7 1,5 +13% dont Media programmatique 0,9 0,8 +5% dont Media direct 0,8 0,7 +17% Echanges et autres produits 2 0,3 0,3 na Chiffre d’affaires total 2,0 1,8 +8%





Confirmation du retour de la croissance au 1er trimestre 2021

Sur le 1er trimestre 2021, Planet Media affiche un chiffre d’affaires de 2,0 M€, en hausse de +8% par rapport au 1er trimestre 2020. Les activités Media (Media programmatique et Media direct) affichent une progression pour le 2ème trimestre consécutif, avec une croissance de +13% sur la période.

L’activité Media programmatique affiche sur la période une croissance de +5% à 0,9 M€, confirmant la forte monétisation des sites du Groupe. Cette performance a bénéficié sur la période d’une excellente monétisation des sites, illustrant une nouvelle fois la puissance de son modèle de média affinitaire et sa position de 1er éditeur de contenu à destination des seniors.

L’activité Media direct continue de bénéficier d’un effet de rattrapage engagé depuis le 3ème trimestre 2020, à la faveur du retour des annonceurs qui redémarrent leurs campagnes marketing et publicitaires. Elle enregistre un chiffre d’affaires de 0,8 M€, en croissance de +17% par rapport à la même période en 2020, poursuivant sa croissance à deux chiffres réengagée depuis le T4 2020 (+29%).





Un début d’année encourageant

La bonne performance sur les trois premiers mois de l’année, portée par l’ensemble des activités du Groupe, est d’autant plus encourageante qu’elle s’inscrit dans un contexte sanitaire mondial encore largement perturbé.

A la faveur de la levée progressive des restrictions, Planet Media anticipe une poursuite de la normalisation de la situation. Dans ce contexte, et fort de solides fondamentaux, le Groupe confirme aborder la suite de l’exercice 2021 avec un fort degré de confiance.





Concernant la publication des résultats annuels 2020

La publication des résultats annuels 2020 de Planet Media a été reportée en raison des discussions encore en cours avec les cédants dans son litige avec Addict Media. Ceux-ci seront rendus publics dès lors qu’un accord sera approuvé par l’ensemble des parties concernées.





A PROPOS DE PLANET MEDIA

Créé en 2000, Planet Media est un groupe média digital qui propose, au travers de ses 3 sites (planet.fr, medisite.fr, e-sante.fr), une offre éditoriale couvrant les thématiques préférées des seniors connectés : actu, argent, lifestyle, divertissement, bien-être, beauté, mode, …

Planet Media a développé avec sa communauté, les seniors connectés, une forte affinité et un sentiment d’adhésion à ses marques, avec des abonnés aux newsletters qui représentent plus de 50% du trafic des trois sites.

Fort de la puissance de l’audience affinitaire de Planet Media, les grandes marques renouvellent régulièrement leur confiance en reconduisant leurs campagnes publicitaires.

Planet Media est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.planetmedia.fr.





1 Les comptes combinés non audités incluent Planet Media SA et ses filiales Planet Publishing et Planet Advertising, retraités des opérations

et prestations intra-groupes

2 Echanges sans aucune marge avec des partenaires, et autres produits

