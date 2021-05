MARE NOSTRUM

Linkeys : nomination de Damien Bigot,

Directeur des nouvelles technologies

Grenoble, le 27 mai 2021 – 18h - Linkeys, la solution 100% digitale du groupe Mare Nostrum dédiée au recrutement par cooptation, annonce la poursuite de son développement avec la nomination de Damien Bigot au poste de Directeur des nouvelles technologies.

Docteur en Intelligence Artificielle, Damien Bigot cofonde en 2014 la start-up Coovia.fr, spécialisée dans le covoiturage des trajets domicile-travail. Directeur technique et scientifique pendant 4 ans, il intègre ensuite Umlaut Company, société d’ingénierie qui conseil et développe des produits pour le compte de grandes entreprises (ex : Airbus, Renault…). Data Scientist puis Responsable du département de R&D, sa mission principale était de digitaliser l’ensemble des métiers au sein d’Umlaut Company afin d’optimiser l’ensemble des process.

L’expertise pointue de Damien Bigot dans la création et la stratégie de développement d’un produit permet à Linkeys de continuer à innover pour proposer des solutions toujours plus efficientes à ses utilisateurs. Par ailleurs, celui-ci travaille d’ores et déjà à la mise en œuvre d’un projet scientifique entre Linkeys et des universités afin de proposer puis superviser une thèse dans le domaine du recrutement.

Nicolas Cuynat, Président Directeur Général de Mare Nostrum et Président du Conseil d’Administration de Linkeys, déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir Damien Bigot au sein de Linkeys. Chargé de définir une stratégie de développement innovante pour la filiale du groupe Mare Nostrum, les compétences technologiques de Damien sont une véritable force pour accroître notre offre digitale sur l’ensemble de la zone européenne où nous comptons plus de 32 000 linkers. Dans un marché de l’emploi en pleine mutation, l’offre digitale innovante de Linkeys permet à Mare Nostrum d’élargir son portefeuille de clients, de poursuivre sa croissance organique et d’accélérer son développement. »

La nomination de Damien Bigot au poste de Directeur des nouvelles technologies chez Linkeys illustre la volonté de Mare Nostrum de développer un relais de croissance à forte valeur ajoutée avec une offre RH différenciante et innovante. En renforçant sa filiale, le groupe confirme son ambition de devenir un acteur incontournable des solutions RH pour les PME/ETI.

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu

Prochains RDV :

18 juin 2021 : Assemblée Générale

27 juillet 2021 : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2021

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 300 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

Contacts

MARE NOSTRUM AELIUM Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu







Presse

Céline Anselme

Tél : +33 (0)4 76 24 91 38

canselme@mare-nostrum.eu Investisseurs

Jérôme Gacoin / Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr

