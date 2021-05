Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 27 mai à 18h30

Remboursement anticipé des obligations « ORA1 »

En ligne avec son plan stratégique, afin de poursuivre son désendettement et de limiter les frais financiers, le groupe ORAPI vient de finaliser le remboursement intégral de la première tranche d’obligations remboursables en actions « ORA1 » souscrite pour un montant total de 23 M€, auprès du fonds Kartesia en juillet 2020 dans le cadre de sa restructuration financière.

Pour mémoire, au 31 décembre 2020, les fonds propres du Groupe s’élevaient à 57,5 M€ et l’ensemble des dettes financières brutes (hors IFRS 16) à 71,7 M€ intégrant :

les obligations simples (New Money) pour 12,4 M€ (échéance 2026),

les obligations remboursables en actions (ORA 1 et ORA 2) pour 40,1 M€ (échéance 2040),

14,3 M€ de Factoring.





Disposant d’une trésorerie au 31 décembre 2020 de 37,9 M€, le Groupe a d’ores et déjà remboursé 15 M€, le 31 janvier 2021, puis le solde des « ORA1 » pour un montant de 8,7 M€ (intérêts financiers compris) soit un total de 23,7 M€ à la société Kartesia.

A date, la dette restante du Groupe auprès de Kartesia s’élève à 12,7 M€ (obligations New Money), plus l’ORA 2 (16,6 M€ - échéance 2040).

Confiant dans sa capacité à générer du cash, le Groupe entend poursuivre son désendettement.

Prochains rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2021, le 22 juillet 2021

Résultats semestriels 2021, le 16 septembre 2021

À propos :

ORAPI, leader français de l’Hygiène Professionnelle conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance.

Fort de 50 ans d’expertise, d’une grande connaissance de ses métiers et différents marchés, ORAPI propose à ses clients une offre intégrée unique, une parfaite maîtrise et agilité sur l’ensemble de la chaine de valeur, pour répondre aux besoins de ses 100 000 clients et 2 000 000 d’utilisateurs à travers le monde, sur des secteurs diversifiés : industrie, transport, loisirs, collectivités, santé.

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

