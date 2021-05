La Fondation Asie Pacifique du Canada lance le Réseau international des femmes canadiennes (CanWIN)

English French

TORONTO, 27 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tirant parti des efforts déployés par la Fondation Asie Pacifique du Canada dans le cadre de ses missions commerciales exclusivement féminines en Asie, la Fondation est fière d’annoncer le lancement, aujourd’hui, du Réseau international des femmes canadiennes (CanWIN), un écosystème international de femmes qui favorise la croissance commerciale des entrepreneures canadiennes, en leur offrant un puissant réseau de contacts, ainsi que de la défense des intérêts et un soutien continus.



Le CanWIN met officiellement en relation des femmes leaders d’opinion, des entrepreneures et des organisations de promotion de l’égalité des genres, afin de faire progresser l’égalité économique et d’autonomiser les entrepreneures canadiennes, en soutenant leur présence sur les marchés internationaux de l’Asie en pleine croissance.

Inscrivez-vous ici au lancement virtuel d’aujourd’hui (17 h, HAP/20 h, HAE), dont la conférencière d’honneur est Geeta Sankappanavar, fondatrice et chef de la direction d’Akira Impact, une société d’investissement en actifs essentiels qui investit pour soutenir les objectifs de développement durable.

Autres conférencières invitées :

Elisa Chiu , fondatrice et chef de la direction, Anchor Taiwan

, fondatrice et chef de la direction, Anchor Taiwan Allison Sekuler (Ph. D) , directrice générale, Centre for Aging + Brain Health Innovation

, directrice générale, Centre for Aging + Brain Health Innovation Janet De Silva , présidente et chef de la direction, Toronto Region Board of Trade

, présidente et chef de la direction, Toronto Region Board of Trade Jackie F. Steele (Ph. D.) , fondatrice et chef de la direction, enjoi Diversity & Innovation

, fondatrice et chef de la direction, enjoi Diversity & Innovation Sara Wilshaw , sous-ministre adjointe, déléguée commerciale en chef, Affaires mondiales Canada

, sous-ministre adjointe, déléguée commerciale en chef, Affaires mondiales Canada Songyee Yoon, (Ph. D), présidente, NCSOFT, et chef de la direction, NCsoft, division Occident

Citations :

Je suis fière d’être la présidente inaugurale du CanWIN, un réseau de paires qui se consacre exclusivement à aider les femmes entrepreneures canadiennes à développer leurs entreprises à l’échelle internationale en établissant des liens au sein des marchés dynamiques à forte croissance d’Asie. — Lois Nahirney (Ph. D), présidente et chef de la direction, dnaPower Inc.; et présidente inaugurale, CanWIN.

Comme j’ai participé aux missions commerciales féminines de la Fondation Asie Pacifique du Canada en Asie, je sais que le CanWIN tirera parti de ces réussites, en rapprochant des femmes entrepreneures et des dirigeantes d’entreprise établies qui peuvent offrir de nouveaux débouchés, du mentorat et des conseils commerciaux concrets sur la croissance des entreprises, au moyen du commerce international et d’investissements. – Janice Fukakusa, chancelière, Université Ryerson, et vice-présidente inaugurale, CanWIN.

En tant que directrice des missions commerciales féminines de la Fondation Asie Pacifique du Canada en Asie, je suis fière d’associer officiellement notre réseau croissant de femmes d’affaires à ce nouvel écosystème dynamique, CanWIN. Ce réseau est une occasion de célébrer, de défendre et d’habiliter les PME canadiennes dirigées par des femmes en stimulant l’engagement sur les marchés internationaux en croissance, grâce à un réseau de paires dédié et à des ressources sur le potentiel des marchés. — Christine NAKAMURA, vice-présidente, bureau de Toronto, Fondation Asie Pacifique du Canada.

Liens importants :

Personnes-ressources :



Information :

A.W. Lee, gestionnaire de programme,

Stratégie de croissance diversifiée et inclusive pour les femmes entrepreneures en Asie-Pacifique,

Fondation Asie Pacifique du Canada

a.w.lee@asiapacific.ca

Médias :

Michael Roberts

Directeur des communications

Fondation Asie Pacifique du Canada

michael.roberts@asiapacific.ca