L’Autorité des marchés financiers a indiqué au Parquet national financier que les éléments dont elle dispose ne permettent pas d’étayer les graves accusations de manipulation de cours formulées par Covéa contre Denis Kessler, président directeur général de SCOR

SCOR prend acte et se félicite que l’Autorité des marchés financiers, saisie par le Parquet national financier au sujet d’une plainte formulée par Covéa contre Denis Kessler, président directeur général de SCOR, « a indiqué ce jour au Parquet national financier que les éléments dont elle dispose ne permettent pas d’étayer des allégations de manipulation de cours »1.

Le jour même de l’annonce par Covéa du dépôt de cette plainte le 24 mars 2021 pour une prétendue manipulation de cours résultant du rachat par SCOR entre le 25 octobre et le 10 décembre 2018 de ses propres actions, SCOR avait déploré « une manœuvre mensongère et infondée du groupe Covéa »2.

1 Communiqué de presse de l’AMF du 27 mai 2021

2 Communiqué de presse de SCOR du 24 mars 2021

