Mandalay Resources Corporation tillkännager resultatet av årsstämman

TORONTO, May 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att tillkännage resultaten från årsstämman (”mötet”) som hölls virtuellt idag. Alla resolutioner som presenterades vid mötet godkändes av aktieägarna och röstningen som skedde genom fullmakt motsvarade 88,04 % av de totalt utestående aktierna på avstämningsdagen.



Dominic Duffy, styrelseordförande och verkställande direktör för Mandalay kommenterade, ”På uppdrag av Mandalays styrelse vill jag framföra ett varmt tack till Peter Jones, för hans tid, bidrag, kunskap och engagemang under hans tio år hos oss. Bolaget uppskattar mycket hans värdefulla vägledning och råd. Jag vill också välkomna Julie Galloway till styrelsen. Julie Galloway ska ingå i Compensation, Corporate Governance and Nominating Committee och i Safety, Health and Environment Committee. Julie Galloway kommer att föra med sig värdefull erfarenhet och kunskap till styrelsen, och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med henne.”

Val av styrelseledamöter

Antalet styrelseledamöter var oförändrat med sju ledamöter och var och en av de sju nominerade som fanns listade i bolagsledningens informationsutskick från den 16 april 2021 återvaldes till bolagsstyrelsen. Abraham Jonker fortsätter som oberoende samordnande ledamot och Bradford Mills fortsätter som ordförande. Resultaten av rösterna genom ombud anges nedan.

Resolution Votes Cast by Proxy For % For Votes Cast by Proxy Withheld % Withheld Bradford A. Mills 76,758,269 97.66 1,839,668 2.34 Abraham Jonker 77,425,529 98.51 1,172,408 1.49 Amy Freedman 76,749,870 97.65 1,848,067 2.35 Dominic Duffy 76,758,319 97.66 1,839,618 2.34 Julie Galloway 77,438,373 98.53 1,159,564 1.47 Robert Doyle 77,393,729 98.47 1,204,208 1.53 Terrell Ackerman 76,711,479 97.60 1,886,458 2.40

Utnämning av revisorer

Ernst & Young LLP utnämndes på nytt till bolagets revisor fram tills att nästa årsstämma avslutas eller tills att deras efterträdare utses på annat sätt och styrelsen fick befogenhet att fastställa revisorernas arvode. Resultaten av rösterna genom ombud anges nedan.

Resolution Votes Cast by Proxy For % For Votes Cast by Proxy Withheld % Withheld Appointment of Auditors 80,329,329 99.98 10,699 0.01

Mer information:

Dominic Duffy

styrelseordförande och verkställande direktör

Edison Nguyen

Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:

647 260 1566

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan), samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile och Kanada. Bolaget fokuserar på ökad produktion och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom den vinstgivande driften i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets främsta mål att fortsätta utvinningen av den höggradiga ådern Youle i Costerfield, som fortsätter att leverera höggradig malm, samt att även fokusera på att utöka Youles mineralreserver på djupet. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen för att maximera gruvans vinstmarginaler.