Merus participera à une discussion informelle lors de la Jefferies Virtual Healthcare Conference

UTRECHT, Pays-Bas et CAMBRIDGE, Massachusetts, 27 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS), une société d'oncologie de stade clinique qui développe des anticorps multispécifiques innovants et pleine longueur (Biclonics® et Triclonics®), a annoncé aujourd'hui que Bill Lundberg, M.D., président-directeur général, participerait à une discussion informelle lors de la Jefferies Virtual Healthcare Conference le mercredi 2 juin à 9 h 00 HNE.



La diffusion en direct de la présentation sera disponible sur la page consacrée aux investisseurs du site Web de la Société. Une présentation archivée sera disponible sur le site Web de Merus pendant une durée limitée.

À propos de Merus

Merus est une entreprise d'oncologie de stade clinique qui développe des traitements innovants à base d'anticorps bispécifiques et trispécifiques humains pleine longueur, appelés Multiclonics®. Les Multiclonics® sont fabriqués selon les procédés standard de l'industrie. Des études précliniques et cliniques ont montré qu'ils possèdent plusieurs caractéristiques identiques à celles des anticorps monoclonaux humains conventionnels, notamment une longue demi-vie et une faible immunogénicité. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Internet de Merus et Twitter.

