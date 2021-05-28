Taconic Biosciences推出TruIMPORT™进口解决方案

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纽约州伦斯勒, May 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供药物发现动物模型解决方案的全球领先企业Taconic Biosciences宣布了大力加强Taconic-赛业模型生成联盟，允许在TruIMPORT™框架下无缝进口源自中国的新基因工程模型。



非营利机构的研究人员在药物发现方面发挥着关键作用；但是，外包动物模型生成可能成本高企或面临物流方面的挑战。获取得动物模型资源方面的障碍会阻碍重要的研究。这一问题的潜在解决方案在传统上无法两全。根据来源国的不同，成本效益高的方案可能需要冗长的动物检疫或额外培育，以确保动物符合进入研究单位动物设施所需的健康标准。这些额外步骤可能需要研究人员投入时间和金钱。

Taconic-赛业模型生成联盟 （联盟）最初于2018年推出，旨在让学术和非营利机构研究人员可以利用这两家行业领先公司的才能，为非营利研究机构创造独特的解决方案。Taconic Biosciences拥有超过65年的啮齿动物模型经验，而赛业生物科技则是中国模型生成效率和具有竞争力的成本结构的领先企业。自成立以来，联盟已成为为学术界和非营利研究人员提供模型生成服务的公认领导者。 TruIMPORT™ 代表该服务的一项重要发展。它允许从中国进口动物模型到美国和欧洲的动物设施，同时符合现有的饲养箱要求。TruIMPORT™提供一系列选择，让客户能够根据所需的交付时间、健康标准和队列规模，通过几种定价选项获得高效模型生成。

Taconic科学服务副总裁John Couse博士表示：“我们的主要目标是为我们的客户解决问题。” “虽然联盟多年来提供了高效模型生成，但进口问题对许多客户来说是一个障碍。现在，通过在TruIMPORT™的保护下创建多种选择，无论客户饲养箱的要求如何，不用检疫就可以从中国进口啮齿动物模型。”

TruIMPORT™产品组合包括三种进口选项：RapidRELAY™、RapidCHECK™和RapidEXPANSION™。客户可以在 这里 比较产品规格，以确定哪些代表了能够满足他们需求的时间表、健康标准和可交付产品的正确组合。

关于Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences 是基因工程啮齿动物模型及服务领域的一家获得全面许可的全球领先机构。Taconic成立于1952年。公司提供最佳的动物解决方案，让客户能够在全球范围内获取、定制生成、培育、预处理、测试和分发重要的研究模型。Taconic是基因工程小鼠和大鼠模型、微生物群系、免疫肿瘤学小鼠模型以及综合模型生成和群体管理服务方面的专家，在美国和欧洲运营三所配种实验室和六处繁育设施，在亚洲拥有长期经销商，并拥有全球范围的运送能力，可以为世界上几乎任何地方提供动物模型。

关于赛业生物科技公司

赛业生物科技 是综合性基因工程啮齿动物模型服务的领先提供商。赛业采用高效工艺（包括其专有的人工智能技术）设计和交付具有竞争力价格的精准新型基因工程模型。中国的赛业转基因动物中心（CTAC）是一家最先进的无特定病原体（SPF）屏障设施，获得AAARAC认证 ，并得到OLAW的保证。赛业在美国、日本和中国设有更多的办事处。自赛业于2005年成立以来，我们已经向世界各地的研究人员提供了超过78400件动物模型，并且在4700多种出版物中被引用。

媒体联系人：

Kelly Owen Grover

营销传播总监

518-478-6095

电子邮箱：kelly.grover@taconic.com