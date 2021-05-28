Taconic Biosciences 推出 TruIMPORT™ 進口解決方案

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紐約倫斯勒, May 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供藥物發現動物模型解決方案的全球領導者 Taconic Biosciences 宣佈對 Taconic-Cyagen 模型生成聯盟進行重大改進，允許在 TruIMPORT™ 下無縫進口源自中國的新基因工程模型。



非牟利機構的研究人員在藥物發現中起著至關重要的作用。但是，外判動物模型的生成可能會導致成本過高或物流方面的挑戰。獲取動物模型資源的障礙可能會阻礙重要的研究。傳統上，此問題的潛在解決方案是權衡取捨。根據原產國的不同，具有成本效益的選擇可能需要對動物進行長時間隔離或進行其他繁殖，以確保動物符合進入機構動物設施所需的健康標準。這些額外的步驟可能會浪費研究人員的時間和金錢。

最初於 2018 年推出的 Taconic-Cyagen 模型生成聯盟 （下稱「聯盟」）為學者和非牟利研究人員而設，利用兩家業界領先公司的專家才能，為非牟利研究機構度身訂做解決方案。Taconic Biosciences 擁有超過 65 年的囓齒動物模型經驗，而 Cyagen Biosciences 在模型生成效率和具有競爭力的成本結構方面是中國領先的公司。自成立以來，聯盟已成為向學者和非牟利研究人員提供模型生成服務的公認領導者。 TruIMPORT™ 代表了該服務產品的重要發展。它允許將中國的動物模型進口到美國和歐洲的動物設施中，同時符合現有的動物飼養室要求。透過提供一組選擇，TruIMPORT™ 允許客戶根據所需的交付時間、健康標準和隊列規模，透過多種定價選項使用有效的模型生成。

Taconic 科學服務副總裁 John Couse 博士分享道：「我們的主要目標是為客戶解決問題。儘管聯盟多年來一直提供有效的模型生成功能，但進口方面的擔憂卻成為許多客戶的障礙。透過在 TruIMPORT™ 下建立多個選項，客戶現在可以從中國進口囓齒動物模型而無需隔離，無論其飼養室的要求如何。」

TruIMPORT™ 產品組合包括三個進口選項：RapidRELAY™、RapidCHECK™ 和 RapidEXPANSION™。客戶可以在 這裡 比較產品規格，以確定哪種代表時間、健康標準和可交付成果的正確組合，以滿足他們的需求。

關於 Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences 是基因工程囓齒動物模型和服務的持牌全球領導者。Taconic 於 1952 年成立，提供最佳的動物解決方案，讓客戶得以在全球內獲取、自訂生殖、繁殖、預處理、測試及分發重要的研究模型。Taconic 是基因工程小鼠和大鼠模型、微生物組、免疫腫瘤小鼠模型及綜合模型生成和群體管理服務的專家企業，在美國和歐洲經營三個服務實驗室和六個繁殖設施，在亞洲與經銷商建立合作關係，並可將動物模型運送至全球幾乎任何地方。

關於 Cyagen Biosciences, Inc.

Cyagen Biosciences 是全面基因工程囓齒動物模型服務的領先供應商。Cyagen 利用專有人工智能技術等高效流程來設計和提供具有精確性和競爭力價格的新型基因工程模型。中國的 Cyagen 轉基因動物中心 (CTAC) 是先進、無特定病原體 (SPF) 的屏障設施，並獲得 AAALAC 的認證和 OLAW 的保證。Cyagen 在美國、日本和中國設有其他設施。自 Cyagen 於 2005 年成立以來，我們已向全球的研究人員提供超過 78,400 個動物模型，並在超過 4,700 份出版物中得到引用。

傳媒聯絡人：

Kelly Owen Grover

市場傳訊總監

518-478-6095

kelly.grover@taconic.com