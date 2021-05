Marimekko ja adidas lanseeraavat yhteistyömalliston, jossa rohkeat kuviot ja urheiluvaateinnovaatiot kohtaavat

English Finnish

Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 28.5.2021 klo 8.00



Marimekko ja maailman johtaviin urheiluvaate- ja -varusteyrityksiin kuuluva adidas tuovat markkinoille yhteistyömalliston, joka on Marimekolle ensimmäinen urheiluvaatteisiin keskittyvä brändiyhteistyö. Rajoitetun ajan saatavilla olevassa kokoelmassa Marimekon rohkeat kuviot ja funktionaalinen tyyli yhdistyvät adidaksen urheiluvaateosaamiseen. Yhteistyömallisto tulee saataville vaiheittain 1.6.2021 alkaen adidaksen ja Marimekon verkkokaupoissa sekä valikoiduissa adidaksen ja sen jälleenmyyjien liikkeissä ja Marimekko-myymälöissä ympäri maailman. Suomessa malliston myynti alkaa 1.7.2021.

Marimekon rohkeista kuoseista ja adidaksen laadukkaista teknisistä materiaaleista on syntynyt mallisto, jonka tavoitteena on tuoda leikkisyyttä ja positiivisuutta jokaiseen päivään. Suunnittelutyön ytimessä on ollut kummankin brändin toiminnalle tärkeä arvo, vastuullisuus: kokoelmassa on käytetty uusia, muun muassa kierrätyslangoista valmistettuja materiaaleja ja menetelmiä, joiden avulla voidaan vähentää ympäristövaikutuksia.

”Olemme todella innoissamme tästä Marimekon 70-vuotisjuhlavuotena julkaistavasta rajoitetun ajan saatavilla olevasta yhteistyömallistosta adidaksen kanssa. Vuodesta 1951 lähtien Marimekon tarkoitus on ollut voimaannuttaa ihmisiä, ja adidas x Marimekko -kokoelma toteuttaa tätä tehtävää uudella, yllättävällä mutta samalla hyvin luontevalla tavalla. Marimekon vahvat ja omaleimaiset kuviot sopivat adidaksen innovatiivisiin urheiluvaatteisiin täydellisesti – tämä funktionaalinen mutta samalla leikkisä mallisto on omiaan sytyttämään ilon arjen seikkailuihin. Toivomme, että adidas x Marimekko -kokoelma inspiroi mahdollisimman monia ihmisiä eri puolilla maailmaa”, toteaa Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko.

”Suomalaisena olen kasvanut Marimekon parissa, ja sen design on aina ollut lähellä sydäntäni. Tilaisuus päästä tekemään yhteistyötä tuntui todella innostavalta ja luontevalta, sillä sekä Marimekossa että adidaksessa tavoitteena on yhdistää tyyli ja käytännöllisyys ja samalla käyttää vastuullisempia materiaaleja ja valmistusmenetelmiä. Yhteistyömallistomme kattaa monia urheilu- ja ulkoilumuotoja, ja siinä yhdistyvät hienosti meidän paras urheilukangasosaamisemme ja Marimekon vahvat ja leikkisät kuviot. Kokoelma on suunniteltu inspiroimaan meissä kaikissa asuvaa sisäistä löytöretkeilijää”, sanoo adidaksen suunnittelujohtaja Josefine Åberg.

Malliston kuvioina on kaksi ikonista Marimekko-kuosia, Annika Rimalan suunnittelema Laine ja Maija Louekarin Räsymatto, ja siihen sisältyy laaja valikoima urheilu- ja vapaa-ajan vaatteita, muun muassa treeni-, uima- ja ulkoiluasuja sekä kenkiä ja asusteita.

Yhteistyöhön liittyviä lisenssituottoja on tuloutettu Marimekon EMEA:n alueen liikevaihtoon kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Kuvia mallisto tuotteista: https://mediabank.marimekko.fi/l/MKvWfQCCQVDs

Lue lisää: https://www.marimekko.com/fi_fi/adidas-x-marimekko/kampanja

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2020 tuotteiden brändimyynti oli 286 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 124 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 420 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

adidas on johtava kansainvälinen urheiluvälinevalmistaja. Saksan Herzogenaurachissa pääkonttoriaan pitävä yritys työllistää yli 62 000 ihmistä ympäri maailmaa ja myi vuonna 2020 tuotteitaan 19,8 miljardin euron arvosta.