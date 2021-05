English Dutch

Gereglementeerde informatie

Nyrstar publiceert de oproeping voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 2020 te houden op 29 juni 2021

28 mei 2021 om 07u00 CEST

Nyrstar NV (de “Vennootschap”) publiceerde vandaag de uitnodiging voor de 2020 gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden op 29 juni 2021 om 11u00 CEST.

Gelet op de thans geldende overheidsmaatregelen genomen ter bestrijding en inperking van de Covid-19 pandemie, zal de gewone algemene aandeelhoudersvergadering digitaal gehouden worden. Bijgevolg zal aan de aandeelhouders de mogelijkheid geboden worden om het Lumi AGM platform te gebruiken om digitaal vanop afstand deel te nemen aan de vergadering en tijdens de vergadering te stemmen over de agendapunten zoals uiteengezet in de uitnodiging voor de algemene vergadering. Aandeelhouders zullen ook de mogelijkheid hebben om vragen te stellen via een chatbox tijdens de vergadering. De praktische modaliteiten van de vergadering worden in de uitnodiging tot de vergadering uiteengezet die op de website van de Vennootschap werd gepubliceerd ( https://www.nyrstar.be/nl/investors/share-and-bondholders-information/shareholder-meetings ) en zullen ook beschikbaar worden gesteld aan de aandeelhouders die zich geldig registreren voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Afhankelijk van de evolutie van de huidige overheidsmaatregelen en regels ter bestrijding en inperking van de Covid-19 pandemie in de komende weken, kan de Vennootschap verder communiceren over de deelname aan en de organisatie van de aandeelhoudersvergadering op de website van de Vennootschap.

De volledige oproeping met de agenda, voorgestelde besluiten en toelichting, kunnen worden geraadpleegd op de website van Nyrstar: https://www.nyrstar.be/nl/investors/share-and-bondholders-information/shareholder-meetings .

Over Nyrstar

De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms - Head of External Affairs & Legal M: +41 79 722 2152 anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage