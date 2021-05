English Finnish

ENEDO OYJ Pörssitiedote 28.5.2021 klo 8:30

Enedon toimitusjohtaja Vesa Leino on päättänyt jättää yhtiön

Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Leino on päättänyt jättää yhtiön. Hän jatkaa toimitusjohtajan tehtävässä ja johtoryhmän puheenjohtajana, kunnes uusi toimitusjohtaja on nimitetty.

”Viimeisten kolmen ja puolen vuoden aikana olemme toteuttaneet suuret rakennejärjestelyt uudistaen merkittävästi yhtiön liiketoimintaportfoliota sekä rakentamalla pohjaa tulevalle tuloskäänteelle. Telecom liiketoiminnan myynti, Powernet yritysosto ja yhdistäminen Eforen DC Systems -liiketoiminnan kanssa ovat olleet kaikki tärkeitä askeleita tällä polulla. Tänä keväänä uudistimme voimakkaasti yhtiön rahoitustilannetta keräämällä käänneohjelman vaatiman rahoituksen sekä vähentämällä yhtiön kokonaisvelkaa 60%:lla. Tämä on hyvä hetki siirtyä sivuun ja antaa uuden hallituksen jatkaa tuloskäänteen tekemistä yhdessä uuden johdon kanssa”, Vesa Leino sanoo.

Olle Hulteberg, Enedon hallituksen puheenjohtaja: ”Haluan kiittää Vesaa hänen panoksestaan ​​ja sitoutumisestaan ​​yhtiön liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin ensin talousjohtajana ja myöhemmin yhtiön toimitusjohtajana. Tuona aikana tehdyt toimet ovat olleet erittäin tärkeitä yhtiön eteenpäin viemisessä, ja ovat osaltaan ovat luoneet mahdollisuuden seuraaville muutoksille kannattavuuden saavuttamiseksi”.

Enedon hallitus aloittaa välittömästi toimet uuden toimitusjohtajan löytämiseksi.

Enedo Oyj

Olle Hulteberg

Hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja antaa Olle Hulteberg, tel. +46547719305 tai Vesa Leino, tel. +358407598956

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat LED Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 38,5 milj. euroa. Enedossa työskentelee 354 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.enedopower.com