ASi Merko Ehitus dividendimakse ex-päev on 04.06.2021

AS Merko Ehitus (väärtpaberi lühinimi MRK1T, ISIN kood EE3100098328) fikseerib aktsionäride nimekirja dividendi maksmiseks 7. juunil 2021 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 4. juuni 2021. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. aasta majandusaasta eest.

AS Merko Ehitus maksab dividendi 1,00 eurot aktsia kohta 18. juunil 2021.