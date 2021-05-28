SEA Electric通过增加全球管理团队和在布里斯班卡车展上隆重展示来拓展全球业务

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洛杉矶, May 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 前不久举行的布里斯班卡车展（布里斯班展会中心，5月13日至16日澳大利亚南布里斯班）对全球汽车技术公司SEA Electric来说具有重要意义，该公司展示了首次公开露面的全系列可即时投入运营的电动卡车，这些卡车使用SEA Electric的新品牌SEA-Drive®动力系统，并宣布了公司负责整个亚太地区事务的全球高级领导人人选。



公司任命Bill Gillespie担任亚太地区总裁，并提拔Glen Walker担任亚太地区副总裁，此次任命将在SEA Electric全球增长时期中为该地区带来丰富的国际运输业和电动汽车专业知识。继最近4200万美元投资后，SEA Electric正在将电动化解决方案和机遇带到全球几乎每个角落，而且公司在美国进一步提高了组装能力，从而创造出目前年产约6万辆汽车的潜力。公司预计不久的将来还将在美国进一步提升电池领域在内的组装产能。

SEA Electric总裁兼创始人Tony Fairweather表示，SEA Electric不仅创造出一种低成本交付解决方案，而且极具同等意义的是还开发出一种性能超过内燃机当量的中压/轻型动力系统。Fairweather表示：“我们自己带有SEA车标的卡车（包括澳大利亚的SEA 300和SEA 500）是由OEM Semi Knock-Down（SKD，半散件）套件组装而成，从而可进一步提升效率并将其传递给我们的客户群，同时可支持OEM迅速扩展到这一领域。”

Gillespie可在新领导职位上抓住机会，充分利用公司在全球持续扩展的发展势头。Gillespie表示：“SEA Electric在布里斯班展示的产品为其无缝整合到OEM经销商和车队提供了框架，带来了新的和改装电动化车型的选择。” 目前，三种中型电动卡车车型通过澳大利亚的十几家授权经销商销售，同时有超过220家美国经销商可提供支持来满足北美市场的需求。

SKD组装可提升解决方案效率

Walker进一步解释了这种商业计划，即半散件（SKD）组装运营——即首创一种SKD“滑翔架”工具包三向工艺流程。此工艺始于从日本装箱并运抵澳大利亚的驾驶室、车架纵梁、车轮和车轴组件，将其组装后提供滚动底盘以安装适当的专有SEA-Drive®动力系统，从而制造出完全组装的SEA Electric品牌车辆。此后，车辆即可准备发运。

但是，正是其SKD组装运营效率为SEA Electric创造了真正的游戏规则改变者地位，并推动着公司提供的解决方案和生产率不断发展。凭借装配的一致性以及提供多种效率的工艺流程，工厂浪费很少，并通常可以消化在以前其他改造过程中业已废弃的多余零件。

Walker表示：“我们在美国的协议再向前迈进了一步。我们正在利用SKD和本地滑翔架装配方法为北美和全球其他SEA Electric市场中正在进行的项目设定基准。” 例如，当美国的集装箱到达后准备SKD组装时，所有电动化结构均由授权装配师进行组装，并仅使用SEA-Drive®动力系统技术和品牌。采用SKD工具包或滑翔架底盘方式来装配卡车比改造方法具有多个优势，包括成本更低、装配时间更短和浪费更少。

北美市场最近成为SEA Electric加利福尼亚总部的新驻地，最大装配产能为每年6万辆。SEA Electric对市场的承诺是在今年8月前增设得梅因技术中心以及计划在芝加哥、布鲁克林和迈阿密设立办事处。

凭借现有容量和公司SEA drive®技术的强大组装产能，SEA Electric可提供即时且经济有效的解决方案，能轻松扩大规模来满足任何车队的需求，无论是新车辆还是需要新电动汽车驱动能力的现有交付车辆。在美国，黄色校巴行业的电动化需求也很高。

SKD工具包和OEM滑翔架装配最重要的业务增长方面可能是经销商网络可为SEA电动汽车系列提供的支持能力，该网络可提供完整的销售、保修和服务支持。

SEA-Drive®动力系统

SEA Electric的专有SEA-Drive®动力系统具有多种配置，适用于GVM范围从4.5t到26t（即9990 lbs到57500 lbs GVWR）的 全电动车型。每种车型设计用于每周五天整夜充电达3000次充电周期，并可持续10年获得最佳性能。

布里斯班卡车展重点介绍了五种新的SEA Electric品牌卡车车型，包括推出SEA 300-45 EV和SEA 300-85 EV车型。两种车型完全符合ADR标准，在墨尔本组装后供澳大利亚销售。

SEA Electric的未来

虽然SEA Electric根植于澳大利亚并拥有各种制造和技术能力，但公司在北美的增长提供了一种商业模式并可在欧洲复制。目前，美国的装配工厂包括伊利诺伊州、密歇根州、北卡罗来纳州、印第安纳州和加利福尼亚州。

继最近宣布的4200万美元股权融资后，SEA Electric最近还从长期技术合作伙伴Soundon New

Energy Technology采购了1000套电动汽车电池组。这项重要交易为SEA Electric的专有SEA-Drive® 70、100和120主要电动系统车型提供了强有力的支持。此次首批电池组中的大部分将用于美国市场，剩余的电池将用于SEA Electric在澳大利亚、新西兰和东南亚的库存，以及公司首次进入的欧洲市场。

关于SEA Electric

全球汽车技术公司SEA Electric于2012年成立于澳大利亚，以其专有的电动系统技术（称为“SEA-Drive®”）为世界各地的城市运送和配送车队以及前驱校车应用提供服务。

作为全球商用车辆电气化的市场领导者，SEA Electric的业务范围遍布全球，在美国、澳大利亚、新西兰、泰国、印度尼西亚和南非六国部署有产品，独立OEM测试和投入使用的国际运行里程总共超过100万英里。

公司通过各子公司从事全球销售、售后和工程业务，而作为公司总部所在地的北美地区拥有最高的装配能力，每年为SEA Electric提供6万辆汽车。

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