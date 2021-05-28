SEA Electric 增強全球管理團隊和在布里斯本貨車展覽強勢出擊，以擴展全球業務

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洛杉磯, May 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球汽車技術公司 SEA Electric 在最新的布里斯本貨車展覽會中（5 月 13-16 日於澳洲南布里斯本布里斯本會議展覽中心舉行）強勢出擊，首次公開展示採用專屬 SEA-Drive® 電力系統 的全系列即用電動貨車、新 SEA Electric 品牌，以及宣佈將成為帶領整個亞太區業務的全球高層領導人員。



委任 Bill Gillespie 為亞太區總裁，並提升 Glen Walker 為亞太區副總裁，為 SEA Electric 在全球發展時期為亞太區注入豐富的國際運輸行業和電動汽車專業知識。在最近注資 4,200 萬美元後，SEA Electric 的電動化解決方案和機會達至幾乎全球每個角落，並在美國增加額外的組裝能力，創造目前每年生產大約 60,000 輛汽車的潛力。預計在不久的將來，將會進一步擴闊包括電池領域在內的美國組裝業務。

SEA Electric 總裁兼創始人Tony Fairweather 表示，SEA Electric 不僅創造了低成本的交付解決方案，更開發了性能超過同等內燃機的中等電壓／輕量電力系統，這點亦同樣重要。Fairweather 說：「我們自己的 SEA 貨車（包括澳洲的 SEA 300 和 SEA 500 ）源自代工生產 (OEM) 半拆件套件，可為我們的客戶提供更高效率，同時支持 OEM 在這領域快速擴展。

Gillespie 的新領導角色，使他能夠在公司強勁的基礎上在全球不斷擴張業務。Gillespie 說：「在布里斯本展示的產品為 SEA Electric 奠定框架，可無縫連接 OEM 經銷商和車隊，帶來新的和改裝的電動化選項。」 在澳洲目前有三款中型電動貨車通過十二間授權經銷商銷售，並有超過 220 間美國經銷商支援北美市場的需求。

半拆件組裝提供解決方案效率

Walker 進一步解釋作為半拆件組裝操作 (Semi Knock Down (SKD) Assembly Operation)，即創造半拆件「滑動」套件的商業安排。這個首創的三向流程由 車殼、車架、車輪和車軸部件從日本以貨櫃運到澳洲開始，並在抵達後組裝，以提供滾動底盤支持適當的專屬 SEA-Drive® 動力系統，組合成為完整的 SEA Electric 品牌車輛。這些車輛已準備就緒可供分銷。

但 SEA Electric 的獨特之處是他們的半拆件組裝營運效率，支持公司提供其解決方案和生產力。組裝一致和多效率過程可大量減少損耗，通常可以避免丟棄在其他改裝過程的多餘零件。

Walker 說︰「我們在美國的協議再進一步， 我們正在利用半拆件和本地滑動組件，為北美和世界各地其他 SEA Electric 市場的持續計劃奠定基準。」 舉例來說，當美國的貨櫃抵達進行半拆件組裝時，所有電動化都由授權的裝配公司進行，僅使用 SEA-Drive® 電動系統技術和品牌。從半拆件套件或滑動底盤製造貨車的過程，比改裝車提供多項優勢，包括更低成本、更短建造時間和更少損耗。

北美市場最近成為 SEA Electric 總部位於加州的新家園，每年最大產能可組裝 60,000 輛汽車。SEA Electric 在今年 8 月前將在芝加哥、布魯克林和邁阿密新增 Des Moines 技術中心和辦事處，來回應對市場的承諾。

憑藉組裝公司自家 SEA-Drive® 技術的可用和計劃產能，SEA Electric 提供即時和有成本效益的解決方案，可以輕鬆擴展滿足任何車隊的需求，無論是新或現有交付而需要新電動系統的車輛。在美國，黃色學校巴士業的電動化需求也很高。

也許半拆件套件和 OEM 滑動組件最重要的業務增長來自 SEA Electric 汽車系列由提供完整銷售、保養和服務支援的經銷商網絡經銷。

SEA-Drive® 電動系統

SEA Electric 專屬 SEA-Drive® 電動系統為全部電動型號提供多種配置，車輛總質量範圍從 4.5 公噸到 26 公噸（即 9,990 磅 至 57,500 磅 車輛總重量評級）。每輛都根據完整的隔夜充電設計了 3,000 個充電週期，如果每個星期使用 5 天，最佳性能可達到 10 年。

布里斯本貨車展突顯五款新的 SEA-Electric 品牌貨車型號，包括推出 SEA 300-45 電動車和 SEA 300-85 電動車。這兩款型號都完全符合 ADR 標準，並在墨爾本為澳洲分銷而組裝。

SEA Electric 的未來

SEA Electric 來自澳洲，加上各種製造和技術能力，該公司在北美增長的業務模式亦可以在歐洲複製。目前的美國裝配設施包括伊利諾伊州、密芝根州、北卡羅來納州、印第安納州和加州。

在最近的 4,200 萬美元股權融資公告中，SEA Electric 還完成最新的採購行動，即從其長期技術合作夥伴 Soundon New

Energy Technology 購買 1,000 個電動汽車電池。這項重要交易可支援 SEA Electric 專屬 SEA-Drive® 70、100 和 120 主要電力系統型號。大多數最初電池組將投入美國市場，而剩餘的將用於 SEA Electric 在澳洲、紐西蘭和東南亞的庫存，以及公司首次進入的歐洲市場。

關於 SEA Electric

全球汽車技術公司 SEA Electric 於 2012 年在澳洲成立，為世界各地的城市運輸和配送車隊創造其專有的電力系統技術（稱為 SEA-Drive®），並為前動力式學校巴士提供電動系統。

SEA Electric 在全球獲公認為商用車電動化領域的市場領導者，在全球佔有一席位，在美國、澳洲、紐西蘭、泰國、印尼和南非等六個國家擁有超過一百萬英里的獨立 OEM 測試和服務中的國際營運。

公司的全球銷售、售後和工程業務遍及所有子公司，而公司總部所在的北美洲擁有 SEA Electric 最大的裝配能力，每年裝配超過 60,000 輛汽車。

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