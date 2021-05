English Finnish

NoHo Partners Oyj



SIJOITTAJAUUTINEN 28.5.2021 klo 13.30



Kutsu NoHo Partnersin strategiainfoon perjantaina 11.6.2021 klo 10.00



NoHo Partners Oyj julkistaa strategiansa ja taloudelliset tavoitteensa strategiakaudelle 2022–2024 perjantaina 11.6.2021. Yhtiö on aikaistanut strategiansa ja pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteidensa julkaisua aiemmin Q1/2021-osavuosikatsauksen yhteydessä ilmoitetusta.



Yhtiö järjestää samana päivänä klo 10.00 analyytikoille, tiedotusvälineille ja sijoittajille strategiainfon, jossa se kertoo lisää strategiastaan ja taloudellisista tavoitteistaan. Tilaisuus järjestetään Tapahtumatalo Bankissa, osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki. Tilaisuutta voi seurata suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://noho.videosync.fi/2021-strategiainfo .



Tilaisuudessa puhujina toimivat NoHo Partnersin hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, toimitusjohtaja Aku Vikström sekä kansainvälisten liiketoimintojen johtaja Juha Helminen.



Tilaisuuden aikana kysymyksiä voi esittää verkon välityksellä. Tilaisuuden kieli on suomi ja esitysmateriaali on englanniksi. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.



Aamiainen on tarjolla ennen tilaisuutta klo 9.30. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan tiistaihin 8.6.2021 mennessä NoHo Partnersin viestintään Sanna Oinoselle, sanna.oinonen@noho.fi. Tilaisuus järjestetään terveysturvallisuus huomioiden ja voimassa olevia viranomaissäädöksiä noudattaen. Paikkoja tilaisuuteen on rajoitetusti.