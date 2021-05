Vincit Oyj: Bonsky Digital Oy:n osakekauppaan liittyvän suunnatun osakeannin lopputulos

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 28.5.2021 kello 15:30

Bonsky Digital Oy:n osakekauppaan liittyvän suunnatun osakeannin lopputulos

Vincit Oyj:n hallitus päätti 29.4.2021 suunnatusta maksullisesta osakeannista Bonsky Digital Oy:n pääosakkaiden merkittäväksi osana Bonsky Digital Oy:n osakekauppaa. Päätös suunnatusta maksullisesta osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2021 antamaan valtuutukseen.

Osakeannissa tarjottiin Bonsky Digital Oy:n pääosakkaiden merkittäväksi yhteensä enintään 43 241 yhtiön uutta osaketta. Osakkeiden merkintäaika oli 3.5.—14.5.2021 ja merkintähinta 9,25 euroa/osake, joka on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 1.3.—31.3.2021.

Kaikki osakeannissa merkittäväksi tarjotut osakkeet merkittiin. Uusien osakkeiden merkintähinta, yhteensä 399.979,25 euroa kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Suunnatussa osakeannissa merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 28.5.2021. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 31.5.2021 alkaen.

Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on 12 319 574 osaketta.

Yhtiö on tiedottanut Bonsky Digital Oy:n osakekaupasta ja siihen liittyvästä osakeannista 29.4.2021 julkaistulla yhtiötiedotteella.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi