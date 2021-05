Atos est signataire du manifeste Impact, pour plus de transparence dans les pratiques RSE

Paris, le 28 mai 2021 – Atos annonce, à l’occasion du sommet Change Now , sa contribution à la création de la plateforme Impact lancée cette semaine par le gouvernement français et présentée par Olivia Grégoire, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance chargée de l’Economie sociale, solidaire et responsable.

En co-signant le manifeste Impact , Atos s’engage, aux côtés d’une centaine d’autres entreprises, à publier sur la plateforme ses données de performance environnementale, sociale et de bonne gouvernance (ESG).

L’ensemble des données déposées sur la plateforme par la centaine d’entreprises pionnières choisies par le gouvernement, sera rendu public dans les semaines à venir, et donnera un premier aperçu des efforts engagés par les contributeurs pour une transition vers des modèles plus responsables. En mettant en ligne leurs données brutes sur cette plateforme, les entreprises, de la TPE au grand groupe, pourront échanger, partager leurs bonnes pratiques, être accompagnées pour progresser, se comparer, par des indicateurs communs et ouverts, dans une démarche vertueuse d’amélioration progressive.

Philippe Mareine, Directeur de la Transformation Digitale et RSE d’Atos déclare : « Nous nous réjouissons de cette initiative et sommes heureux de figurer parmi les premières entreprises à collaborer avec le gouvernement français pour soutenir la transition vers une économie plus durable. Atos est engagé depuis plus de dix ans sur ce sujet, et nous avons récemment relevé nos objectifs de décarbonation pour atteindre ‘zéro émission nette’ d'ici 2028, soit 22 ans plus tôt que préconisé par l’Accord de Paris sur le climat. Nous avons également lancé cette année de nouvelles initiatives pour renforcer la diversité, l'inclusion dans l’espace numérique, l'innovation technologique et la sécurité des données informatiques. »

L’excellence des pratiques d’Atos en matière de développement durable est reconnue à l’échelle internationale :

Atos est classé Numéro 1 de la catégorie des services informatiques dans les indices de développement durable Dow Jones Sustainability Index Monde et Europe 2020 ;

2020 ; Atos figure sur la liste A du CDP pour son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique en 2020 ;

pour son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique en 2020 ; Atos figure parmi les 4 % des entreprises leaders de son secteur dans le classement RSE 2021 de Morgan Stanley Capital International ;

; Atos a reçu le prix SEAL 2020 et se place parmi les 50 entreprises les plus performantes au monde en matière de développement durable ;

et se place parmi les 50 entreprises les plus performantes au monde en matière de développement durable ; Atos a remporté en 2020 la médaille de platine d’EcoVadis qui classe le Groupe dans le « Top 1 % » des entreprises les plus performantes en matière de responsabilité d’entreprise ».

Atos est également engagé au niveau européen et international pour le numérique responsable : membre fondateur de l’European Green Digital Coalition , membre de Valuable 500 , membre fondateur de l’association GAIA-X , membre de la « Charter of Trust » pour la protection des données. Atos a par ailleurs rejoint en mars 2021 l’indice CAC 40 ESG.

Pour plus d’informations sur les engagements d’Atos en matière de RSE, consultez le Rapport Intégré du Groupe ici .

